Fishing Ban: महाराष्ट्रात मासेमारी बंदीचा कालावधी वाढला! सरकारचा मोठा निर्णय; आता किती दिवस बंदी राहणार? जाणून घ्या...

महाराष्ट्र सरकारने सागरी मासेमारीवरील वार्षिक बंदीचा कालावधी १५ दिवसांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, आता ही बंदी १ जून ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत लागू असेल. यापूर्वी ही बंदी १ जून ते ३१ जुलै या ६१ दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू होती. या नवीन निर्णयामुळे मासेमारी बंदीचा एकूण कालावधी ७६ दिवसांवर पोहोचला आहे. राज्यभरातील मच्छिमार आणि त्यांच्या संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. .'ऑल महाराष्ट्र फिशरमेन ॲक्शन कमिटी'सह विविध मच्छिमार संघटनांनी राज्य सरकारकडे केलेल्या दीर्घकालीन मागण्या आणि त्यांच्याशी साधलेल्या सततच्या संवादाचे हे फलित असल्याचे मानले जात आहे. समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष बर्नार्ड डी'मेलो यांनी सांगितले की, मासेमारीवरील बंदीचा कालावधी वाढवल्यास माशांना प्रजननासाठी अधिक वेळ मिळेल; परिणामी भविष्यातील मत्स्योत्पादनात वाढ होईल आणि सागरी जैवविविधतेचे जतन होईल..Navi Mumbai: नवी मुंबईत धक्कादायक घटना; विजेचा शॉक लागून दोन कॉलेज विद्यार्थिनी पाण्यात पडल्या; घटनेनं खळबळ.मच्छिमारांच्या संघटनांनी नमूद केले की, पश्चिम किनारपट्टीवर मान्सून साधारणपणे १५ जूननंतर सक्रिय होतो. पावसाळ्यातील काळात उदरनिर्वाह करण्यासाठी, मे आणि जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मच्छिमार मोठ्या प्रमाणात मासे पकडतात आणि ते सुकवून किंवा 'कोल्ड स्टोरेज'मध्ये साठवून ठेवतात. मासेमारीवरील बंदीचा कालावधी निश्चित करताना मच्छिमारांच्या मतांना पुरेसे महत्त्व दिले गेले नाही, असा आरोप त्यांनी केला..या संघटनांनी पुढे असेही नमूद केले की, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महिन्यांत खराब हवामान आणि वादळांमुळे समुद्रात मासेमारी करणे आधीच धोकादायक असते. अनेकदा बोटी समुद्रात अडकून पडतात, ज्यामुळे जीवित व वित्तहानी होते. या परिस्थितीचा विचार करता, बंदीचा कालावधी वैज्ञानिक निकषांवर आधारित निश्चित करणे आवश्यक होते. मासेमारांचे असेही म्हणणे आहे की, हवामानाशी संबंधित अडचणींमुळे वर्षातील केवळ चार ते साडेचार महिनेच समुद्रात सुरक्षितपणे मासेमारी करणे शक्य असते..Mumbai Local: प्रवाशांची सुरक्षा कोणाच्या भरोशावर? मुंबई लोकलमध्ये आरपीएफ आणि जीआरपी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा; २,५५९ पदे रिक्त .असे असूनही, त्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सरकारकडून पुरेसे आर्थिक सहाय्य मिळत नाही. समितीच्या माहितीनुसार, गुजरातनंतर (जिथे १५ ऑगस्टपर्यंत अशी बंदी आधीच लागू करण्यात आली होती) अशी बंदी लागू करणारे महाराष्ट्र हे दुसरे राज्य ठरले आहे. मासेमारांच्या संघटनांच्या मते, या निर्णयामुळे केवळ सागरी संसाधनांच्या संवर्धनास मदत होणार नाही, तर मासेमारी उद्योगालाही दीर्घकालीन फायदे मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.