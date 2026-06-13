Maharashtra SC Classification : शासकीय वसतिगृह प्रवेश जाहिरातीत एससी प्रवर्गाची विभागणी; नव्या वादाला फुटले तोंड, राज्यात उपवर्गीकरण लागू?

नागपूर : राज्यात अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा चर्चेत असतानाच समाजकल्याण विभागाच्या शासकीय वसतिगृह प्रवेश जाहिरातीत अनुसूचित जातींच्या (Maharashtra SC Classification) काही घटकांचा स्वतंत्र उल्लेख करण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. .जाहिरातीत ‘मांग’, ‘मेहतर’ आणि ‘इतर एससी’ अशा स्वरूपात जागांचे विभाजन करण्यात आल्याबद्दल विविध संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेत प्रादेशिक समाजकल्याण उपायुक्तांकडे निषेधाचे निवेदन सादर केले आहे. दरम्यान, प्रशासनाने या जाहिरातीमध्ये कोणतीही त्रुटी नसल्याचा दावा करत संबंधित शासन निर्णयानुसारच ही प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे..Shaktipeeth Highway Land Acquisition : विदर्भ थेट गोव्याला जोडणार! 13 जिल्हे अन् 407 गावांमधून जाणार 'शक्तिपीठ महामार्ग', पाहा कसा असेल नवा मार्ग?.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजाभ, तसेच इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृहांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी शालेय विद्यार्थ्यांना ३० जूनपर्यंत अर्ज करता येणार असून, इयत्ता अकरावी तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी १५ जुलैपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत..मात्र, प्रवेशासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जागांचे ‘मांग’, ‘मेहतर’ आणि ‘इतर एससी’ अशा प्रकारे वर्गीकरण करण्यात आल्याने युवा ग्रॅज्युएट फोरमने यावर आक्षेप नोंदवला आहे. या संदर्भात संबंधित निर्णयाचा कायदेशीर आधार आणि शासन आदेश सार्वजनिक करण्यात यावेत, तसेच संबंधित अधिकारी आणि विभागाकडून स्पष्टीकरण मागवून जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे..Kalyan Buddha Bhoomi : वालधुनीच्या बुद्धभूमीचा वाद अखेर मिटला! आता उभारले जाणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे 'महाबोधी संकुल'; मंत्री संजय शिरसाठ यांचा मोठा निर्णय.युवा ग्रॅज्युएट फोरमचे अतुल खोब्रागडे यांनी सांगितले की, 'भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जातींना एकत्रित संवैधानिक संरक्षण दिलेले असताना अशा प्रकारची जातनिहाय विभागणी सामाजिक ऐक्याला धक्का देणारी ठरू शकते.'.दुसरीकडे, प्रादेशिक समाजकल्याण उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी आणि सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी जाहिरातीत कोणतीही चूक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, १९८४, २०१४ आणि २०२५ मधील शासन निर्णयांनुसार अनेक वर्षांपासून याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात असून, मागील वर्षीही अशाच स्वरूपाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. नव्या शैक्षणिक सत्रासाठीची ही नियमित प्रक्रिया आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.