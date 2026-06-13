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Maharashtra SC Classification : शासकीय वसतिगृह प्रवेश जाहिरातीत एससी प्रवर्गाची विभागणी; नव्या वादाला फुटले तोंड, राज्यात उपवर्गीकरण लागू?

Why the Maharashtra Hostel Admission Advertisement Sparked Controversy : शासकीय वसतिगृह प्रवेश जाहिरातीत अनुसूचित जातींच्या स्वतंत्र विभागणीमुळे महाराष्ट्रात वाद निर्माण झाला आहे. संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.
Maharashtra government hostel admission SC category controversy

Maharashtra government hostel admission SC category controversy

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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नागपूर : राज्यात अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा चर्चेत असतानाच समाजकल्याण विभागाच्या शासकीय वसतिगृह प्रवेश जाहिरातीत अनुसूचित जातींच्या (Maharashtra SC Classification) काही घटकांचा स्वतंत्र उल्लेख करण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

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