इलेक्शन ड्युटी करणाऱ्यांच्या भत्त्यात मोठी वाढ, राज्य सरकारचा निर्णय, आता मिळणार दिवसाला 'इतके' रुपये....

निवडणूक काळात काम करणाऱ्या राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण या कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात आता राज्य सरकारने वाढ केली आहे. राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर यासंदर्भातील अध्यादेश प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभा सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व राज्य अधिकारी व कर्मचारी यांना दिल्या जाणाऱ्या मानधन, पारिश्रमिक, अतिकालिक भत्ता व निवडणूक भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. .केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ८ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या पत्रातील सूचनांचा विचार करून महाराष्ट्रातील आगामी लोकसभा व विधानसभा (सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुका) यांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांना देय असलेले सर्व भत्ते व मानधनात सुधाणा करण्यात येत आहे, असं या अध्यादेशात सांगण्यात आलं आहे..राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा, मतदार केंद्रातील अधिकारी/कर्मचारी, मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्थापनाशी संबंधित कर्मचारी, निवडणूक अधिकारी, सहाय्यक अधिकारी, बीएलओ, नोडल ऑफीसर, प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणारे कर्मचारी, मतमोजणी अधिकारी व कर्मचारी, यांना होणार आहे. निवडणूक कामकाज अधिक सुलभ व कार्यक्षम करणे, निवडणुकीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना योग्य मोबदला देणे आणि निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे शिस्तबद्ध पालन करणे, हा या मागचा उद्देश आहे..सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, मतदान केंद्राध्यक्ष/ मतमोजणी पर्यवेक्षकांना पूर्वी ३५० रुपये प्रतीदिवस प्रमाणे भत्ता दिला जात होता. त्यांच्या भत्त्यात आता १५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यांना आता ५०० रुपये प्रतीदिवस प्रमाणे भत्ता दिला जाणार आहे.मतदान अधिकाकाऱ्यांना पूर्वी २५० रुपये प्रतिदिवस प्रमाणे भत्ता दिला जात होता. त्यांना आता ४०० रुपये प्रती दिवस याप्रमाणे भत्ता दिला जाणार आहे.मतमोजणी सहय्यक यांना पूर्वी २५० रुपये प्रतिदिवस भत्ता दिला जात होता. त्यांना आता ४५० रुपये प्रतिदिवस इतका भत्ता दिला जाणार आहे.चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना पूर्वी २०० रुपये प्रतिदिवस इतका भत्ता दिला जात होता. त्यांना आता ३५० रुपये प्रतिदिवस इतका भत्ता दिला जाणार आहे.फिरत्या पथकांना पूर्वी १००० ते १२०० रुपये एकत्रित भत्ता दिला जात होता. त्यांना आता २००० ते ३००० रुपये एकत्रित भत्ता दिला जाणार आहे.आयकर निरीक्षकांना पूर्वी १२०० रुपये एकत्रित भत्ता दिला जात होता. त्यांना आता ३००० रुपये एकत्रित भत्ता दिला जाणार आहे.याशिवाय सुक्ष्म निरीक्षकांना पूर्वी १००० रुपये एकत्रित भत्ता दिला जात होता. त्यांना आता २००० रुपये एकत्रित भत्ता दिला जाणार आहे.