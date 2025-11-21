महाराष्ट्र बातम्या

Code of Conduct: 'आमदार आले की उभं राहा'! महाराष्ट्र सरकारचा अधिकाऱ्यांना अजब आदेश; नियम मोडल्यास कारवाईचा इशारा

Maharashtra Officials Code of Conduct News: आता महाराष्ट्रात अधिकाऱ्यांनी आमदार–खासदारांचा सन्मान न केल्यास कारवाई होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने नवे परिपत्रक जारी केले आहे.
Maharashtra Officials Code of Conduct

Maharashtra Officials Code of Conduct

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र सरकारने अधिकाऱ्यांसाठी आचारसंहिता आखून देणारे एक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, त्यांनी नेत्यांचा आदर करण्यात कठोर असले पाहिजे. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखादा खासदार किंवा आमदार त्यांच्या कार्यालयात प्रवेश करतो तेव्हा त्यांनी उभे राहिले पाहिजे. शिवाय ते वर्तन, संवाद, बैठका, सरकारी कार्यक्रम आणि प्रतिसाद वेळेचे नियम देखील निश्चित करते.

Loading content, please wait...
MLA
Maharashtra Government
State Government Employees
Code of Conduct
government employees
Mahayuti
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com