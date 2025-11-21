Code of Conduct: 'आमदार आले की उभं राहा'! महाराष्ट्र सरकारचा अधिकाऱ्यांना अजब आदेश; नियम मोडल्यास कारवाईचा इशारा

महाराष्ट्र सरकारने अधिकाऱ्यांसाठी आचारसंहिता आखून देणारे एक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, त्यांनी नेत्यांचा आदर करण्यात कठोर असले पाहिजे. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखादा खासदार किंवा आमदार त्यांच्या कार्यालयात प्रवेश करतो तेव्हा त्यांनी उभे राहिले पाहिजे. शिवाय ते वर्तन, संवाद, बैठका, सरकारी कार्यक्रम आणि प्रतिसाद वेळेचे नियम देखील निश्चित करते..सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या सरकारी ठरावात (जीआर) असे म्हटले आहे की, मंत्रालयांपासून ते जिल्हा आणि तालुका कार्यालयांपर्यंत सर्व स्तरांवरील अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींशी अत्यंत सौजन्याने वागले पाहिजे. कायदेमंडळ आणि संसदेतील सदस्य कार्यालयात येताना आणि बैठकीनंतर निघून जाताना अधिकारी उभे राहून त्यांचे स्वागत करतील..Sharad Pawar: राज ठाकरेंसाठी शरद पवार आग्रही; काँगेसलाही दिला मेसेज, उद्धव ठाकरेंची भूमिका काय?.सरकारने असा औपचारिक इशाराही दिला आहे की, जर नवीन प्रोटोकॉलचे पालन करण्यात विलंब, निष्काळजीपणा किंवा गैर-अनुपालन आढळले तर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम आणि सरकारी कामात होणारा विलंब रोखण्यासाठी बनवलेल्या २००५ च्या कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. जीआरमध्ये पुढे म्हटले आहे की, प्रवेश सुधारण्यासाठी सरकारने बैठकीचे निश्चित तास निश्चित केले आहेत. .जीआरमध्ये असे म्हटले आहे की, प्रादेशिक आणि जिल्हा प्रमुखांना दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी खासदार आणि आमदारांसोबत केवळ दोन तासांच्या बैठका घेणे आवश्यक असेल. हे वेळापत्रक आगाऊ प्रकाशित केले जावे आणि सर्व निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना कळवले जावे. खासदार किंवा आमदारांनी उपस्थित केलेल्या तातडीच्या बाबींवर कार्यालयीन वेळेत कधीही चर्चा करता येईल असेही परिपत्रकात म्हटले आहे. विधिमंडळ किंवा संसद अधिवेशनात असताना मोठे सरकारी कार्यक्रम आयोजित करू नयेत अशा सूचना जिल्हा प्रशासनांना देण्यात आल्या आहेत. .माझ्या तोंडात शिव्या येतायत... कुंभमेळ्यासाठी झाडं तोडणाऱ्या सरकारला सयाजी शिंदेंनी विचारला जाब; आवाज उठवणाऱ्याला दाबलं जातंय... .जर एखादा कार्यक्रम आवश्यक असेल तर तो सभागृह अधिवेशनात नसलेल्या दिवशी आयोजित करावा. विधिमंडळाच्या विशेषाधिकार समितीने दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश विभागांना देण्यात आले आहेत. विधिमंडळ सचिवालयाकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांवर त्यांनी त्वरित कारवाई करावी आणि समितीला माहिती द्यावी. त्यात असे म्हटले आहे की, कोणत्याही विशेषाधिकार भंगाची त्वरित तक्रार करावी आणि संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.