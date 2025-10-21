महाराष्ट्र बातम्या

App Based Transport Service: नव्या धोरणावर संघटना आमने-सामने! समर्थनार्थ संघटनांची सरकारकडे धाव; रोजगारनिर्मितीवर विश्वास

Government Motor Vehicle Aggregator Rules: सरकारने ‘मोटर वाहन अ‍ॅग्रीगेटर नियम, २०२५’ धोरण जाहीर केले आहे. मात्र सरकारच्या या धोरणाला संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : राज्यातील अ‍ॅप-आधारित वाहतूक सेवेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतेच ‘मोटर वाहन अ‍ॅग्रीगेटर नियम, २०२५’ हे नवे धोरण जाहीर केले आहे. परिवहन विभागाच्या या नव्या उपक्रमामुळे आता संघटना दोन गटात विभागल्या आहेत. काही संघटना या धोरणाला विरोध करत असताना, अनेक संघटना मात्र त्याच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावल्या आहेत.

