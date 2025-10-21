App Based Transport Service: नव्या धोरणावर संघटना आमने-सामने! समर्थनार्थ संघटनांची सरकारकडे धाव; रोजगारनिर्मितीवर विश्वास

मुंबई : राज्यातील अॅप-आधारित वाहतूक सेवेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतेच ‘मोटर वाहन अॅग्रीगेटर नियम, २०२५’ हे नवे धोरण जाहीर केले आहे. परिवहन विभागाच्या या नव्या उपक्रमामुळे आता संघटना दोन गटात विभागल्या आहेत. काही संघटना या धोरणाला विरोध करत असताना, अनेक संघटना मात्र त्याच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावल्या आहेत..या धोरणाची टप्प्याटप्याने अंमलबजावणी सुरू करण्याची मागणी समर्थन करणाऱ्या संघटनांनी परिवहन विभागाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या धोरणामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल, तसेच प्रवाशांना परवडणारी आणि पारदर्शक सेवा मिळेल, असा विश्वास संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे..फुल एचडी आणि ४के स्मार्ट टीव्हीमध्ये काय फरक असतो?.राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच या धोरणावर हरकती आणि सूचना मागविल्या असून अंमलबजावणीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. या धोरणानुसार अॅप-आधारित वाहनसेवेतील रिक्षा भाडे सुमारे ४० टक्क्यांनी आणि टॅक्सी भाडे ५६ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच येत्या सात वर्षांत दीड ते तीन लाख रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज वर्तविला जात आहे..Mumbai News: राज्य सरकारला नोटीस! शिक्षकांविरोधात तक्रारीप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश .बाईक टॅक्सी वेल्फेअर असोसिएशनच्या महिला विभागाच्या अध्यक्षा सोनाली शिंदे म्हणाल्या, “या धोरणामुळे महिला चालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. घरखर्च भागवण्यासाठी बाईक आणि टॅक्सी चालविणाऱ्या महिलांना आत्मनिर्भर बनविण्यास हे धोरण मदत करेल. काही संघटना या बदलांना अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”.असोसिएशनचे कुणाल मोरे म्हणाले, “अॅप-आधारित बाईक आणि टॅक्सी सेवेत मोठ्या प्रमाणात तरुण वर्ग कार्यरत आहे. या नव्या धोरणामुळे त्यांना स्थिर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. सरकारने विरोधाची पर्वा न करता या धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.” या धोरणामुळे प्रवाशांना अधिक पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक दरात सेवा मिळेल, असा विश्वास संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे..Mumbai Pollution: वायुप्रदूषणाने घुसमट! बीकेसीमध्ये गुणवत्ता निर्देशांक पोहोचला ३३५वर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.