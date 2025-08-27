Maharashtra Employees: महाराष्ट्रातील नोकरदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! कर्मचाऱ्यांचा श्वास घोटणारा प्रस्ताव, कामाचे तास वाढणार?

महाराष्ट्र सरकार खाजगी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास वाढवण्याचा विचार करत आहे. सध्या कर्मचारी दिवसाला ९ तास काम करतात, परंतु प्रस्तावानुसार, हा वेळ आता १० तासांपर्यंत वाढवता येतो. महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना कायदा, २०१७ मध्ये सुधारणा करून हा बदल केला जाईल. हा कायदा दुकाने, हॉटेल्स, मनोरंजन स्थळे आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांमधील कामाचे तास निश्चित करतो..राज्य कामगार विभागाने मंगळवारी मंत्रिमंडळासमोर हा प्रस्ताव सादर केला. मंत्र्यांनी त्यावर चर्चा केली. परंतु तो मंजूर करण्यापूर्वी त्यांनी काही अधिक माहिती मागितली आहे. एका वरिष्ठ मंत्र्यांनी सांगितले की, प्रस्तावातील तरतुदी आणि त्यांच्या परिणामांबद्दल अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे. त्यामुळे अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. कामगार विभाग कायद्यात सुमारे पाच मोठे बदल प्रस्तावित करत आहे. .Heavy Rainfall Prediction: पुणे, सातारा अन् कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी हवामान विभागाकडून 'ऑरेंज अलर्ट'!.सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून १० तासांपर्यंत वाढवणे. प्रस्तावानुसार, आता कोणत्याही प्रौढ कर्मचाऱ्याला दिवसातून १० तासांपेक्षा जास्त काम करायला लावता येणार नाही. तसेच, आणखी एक प्रस्ताव असा आहे की, जर एखादा कर्मचारी सतत ६ तासांपेक्षा जास्त वेळ काम करत असेल तर त्याला दरम्यान अर्धा तास ब्रेक देणे आवश्यक असेल. सध्या, सतत कामाच्या तासांची मर्यादा ५ तास आहे..याशिवाय ओव्हरटाइमची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या एक कर्मचारी तीन महिन्यांत फक्त १२५ तास ओव्हरटाइम काम करू शकतो. तो १४४ तासांपर्यंत वाढवण्याचे सुचवण्यात आले आहे. एका दिवसातील एकूण कामाचे तास सध्या १०.५ तासांपर्यंत मर्यादित आहेत. जे १२ तासांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तातडीच्या कामाच्या बाबतीत दररोज १२ तासांची वरची मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे, म्हणजेच गरज पडल्यास, कर्मचाऱ्यांना १२ तासांपेक्षा जास्त काम करायला लावता येईल..Manoj Jarange: मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची तातडीची बैठक.जर हा प्रस्ताव कायदा बनला, तर हे बदल फक्त अशा कंपन्यांना लागू होतील जिथे २० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी काम करतात. सध्या, हा कायदा १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना लागू आहे. उद्योगांची दीर्घकाळापासूनची मागणी लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव आणण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मंत्रिमंडळात अजूनही चर्चा सुरू आहे आणि कोणताही निर्णय घेण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.