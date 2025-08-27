महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Employees: महाराष्ट्रातील नोकरदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! कर्मचाऱ्यांचा श्वास घोटणारा प्रस्ताव, कामाचे तास वाढणार?

Maharashtra Employees: खाजगी कर्मचारी आता १० तास काम करणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कामगार विभागाच्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याचे समोर आले आहे.
Vrushal Karmarkar
महाराष्ट्र सरकार खाजगी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास वाढवण्याचा विचार करत आहे. सध्या कर्मचारी दिवसाला ९ तास काम करतात, परंतु प्रस्तावानुसार, हा वेळ आता १० तासांपर्यंत वाढवता येतो. महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना कायदा, २०१७ मध्ये सुधारणा करून हा बदल केला जाईल. हा कायदा दुकाने, हॉटेल्स, मनोरंजन स्थळे आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांमधील कामाचे तास निश्चित करतो.

