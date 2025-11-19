महाराष्ट्र बातम्या

Gutkha Ban: आता गुटखा विक्रेत्यांची खैर नाही! फक्त बंदी नाही, थेट मकोका...; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा धडाका

Maharashtra Gutkha Sellers MCOCA Action: आता गुटखा विक्रीवरून थेट मकोका लावण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात तंबाखू माफियांची झोप उडवणारी हालचाल राबवली जाणार आहे.
महाराष्ट्राचे अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) मंत्री नरहरी झिरवाल यांनी सांगितले आहे की, राज्य सरकार गुटख्याची उपलब्धता मर्यादित करण्यासाठी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) लागू करण्याचा विचार करत आहे. राज्यात गुटख्यावर आधीच बंदी आहे. यामुळे आता गुटखा विक्री करणाऱ्यांवर आळा बसणार आहे. याविरोधात आता कठोर पाऊले उचलण्यात येणार आहेत.

