महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६-२७ जाहीर! राज्यात काय स्वस्त झालं, कोणत्या गोष्टी महागल्या? संपूर्ण यादी जाणून घ्या...

महाराष्ट्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ७६९,४६७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवांमध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो, त्याचबरोबर पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठीही ठोस पावले उचलली जातात. राज्याच्या महायुती सरकारने या वर्षी ₹६१६,०९९ कोटी महसूल मिळण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, तर महसुली खर्च ₹६५६,६५१ कोटी अपेक्षित आहे. .जरी ₹४०,५५२ कोटींची महसुली तूट नोंदवली गेली असली तरी ती राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) १% पेक्षा कमी आहे. सर्वात मोठी कामगिरी म्हणजे सरकारने वित्तीय तूट ₹१५०,४९१ कोटी (GSDP च्या ३% पेक्षा कमी) मर्यादित ठेवण्यात यश मिळवले. आरोग्याच्या बाबतीत सामान्य जनतेला या अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा देण्यात आला आहे, तर व्यसनमुक्तीसाठी करांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. .Budget: बजेटपेक्षा शेरोशायरीचीच चर्चा जास्त; सभागृहात देवेंद्र फडणवीसांचा ‘कवितामय’ अंदाज व्हायरल; वाचा भाषणातील खास कविता....आरोग्याला प्राधान्य देत, या अर्थसंकल्पात कर्करोग आणि मधुमेहावरील उपचार स्वस्त करण्यात आले आहेत. प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. जर तुम्ही तुमचे जुने BS-4 वाहन स्क्रॅप केले आणि नवीन खरेदी केले तर तुम्हाला मोटार वाहन करात १६% सूट मिळेल. BS-3 किंवा त्याहून जुनी वाहने बदलण्यासाठी ही सूट ३०% पर्यंत वाढेल..महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात युवा-शिक्षण-क्रीडा क्षेत्राला मोठा बूस्ट; विद्यार्थ्यांसाठी नवे विद्यापीठ, क्रीडा केंद्रांची घोषणा.जुनी वाहने चालवणे सुरू ठेवल्यास पर्यावरण कर दुप्पट करण्यात आला आहे. दुचाकी वाहनांना आता २००० ऐवजी ४,००० ऐवजी आणि डिझेल कारना ७,००० पर्यंत भरावे लागतील. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी ₹२१,८६७ कोटींची तरतूद केली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ₹१,७०२ कोटींनी जास्त आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विकासासाठी एकूण ₹४४,८०० कोटींहून अधिक रक्कम राखीव ठेवण्यात आली आहे, जी समावेशक वाढीचे संकेत देते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.