महाराष्ट्र बातम्या

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६-२७ जाहीर! राज्यात काय स्वस्त झालं, कोणत्या गोष्टी महागल्या? संपूर्ण यादी जाणून घ्या...

Maharashtra budget 2026 announcements: महाराष्ट्र सरकारने २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आरोग्य क्षेत्रात मोठी सवलत आणि वाहनांवरील नवीन कर प्रस्ताव जाहीर करण्यात आले आहेत.
Maharashtra budget 2026

Maharashtra budget 2026

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ७६९,४६७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवांमध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो, त्याचबरोबर पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठीही ठोस पावले उचलली जातात. राज्याच्या महायुती सरकारने या वर्षी ₹६१६,०९९ कोटी महसूल मिळण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, तर महसुली खर्च ₹६५६,६५१ कोटी अपेक्षित आहे.

Loading content, please wait...
Budget
Maharashtra Government
Financial Budget
Maharashtra Budget
Budget 2026

Related Stories

No stories found.