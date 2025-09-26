Scholarship Schemes : पहिली ते १०वीच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळते शासनाची शिष्यवृत्ती, सरकारच्या 'या' योजना तुम्हाला माहितीये का?

Explore Maharashtra Government scholarships for Class 1 to 10 students : राज्य सरकारद्वारे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जातात. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं प्रमाण वाढावं हा त्यामागचा उद्देश असतो. मात्र, पालकांपर्यंत याची माहिती पोहचत नसल्याने अनेक विद्यार्थी या योजनांपासून वंचित राहतात. दरम्यान,पहिली ते १०वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या कोणत्या शिष्यवृत्ती योजना राबवल्या जातात? जाणून घ्या....१) इ.८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या विजाभज व विमाप्र मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनामाध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या विजाभज व विमाप्र वर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने सन २००३-०४ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना लागू केलेली आहे. तसेच २४ मार्च २०२३ पासून शिष्यवृत्तीचा सुधारीत दर लागू करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी खालील प्रमाणे अटी व शर्ती आहेत.विद्यार्थीनी ही विजाभज व विमाप्र संवर्गातील असावी.विद्यार्थिनीने शासनमान्य माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेतलेला असावा व ती इ. ८ वी ते १० वी पर्यत नियमित वर्गात शिकत असावी.उत्पन्नाची अट नाही.इ.८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या सदर प्रवर्गातील विद्यार्थीनींना दरमहा रु.३०० /- प्रमाणे १० महिन्यांसाठी रु. ३०००/- संबंधित शाळेमार्फत त्यांचे उत्पन्न व गुणांची अट लक्षात न घेता ही शिष्यवृत्ती दिली जाते..२) इ.८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या इतर मागास मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनासन २००३-०४ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना सुरु झाली. तसेच मार्च २०२३ पासून या योजनेची शिष्यवृत्ती वाढवण्यात आली. त्यानुसार इ.८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या या प्रवर्गातील विद्यार्थीनींना दरमहा ३००/- प्रमाणे १० महिन्यांसाठी रु. ३०००/- संबंधित शाळेमार्फत त्यांचे उत्पन्न व गुणांची अट लक्षात न घेता देण्यात येते..Scholarship Scheme: 'यंदा चार इयत्तांना शिष्यवृत्ती'; पुढील वर्षापासून सुधारित धोरणाची अंमलबजावणी, आदेश लवकरच...३). माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्तीमाध्यमिक शाळेतील हुशार व गुणवंत विद्याथ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता ही योजना सुरु करण्यांत आली आहे. या योजनेसाठी अटी शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत.विद्यार्थी विजाभज / विमाप्र या प्रवर्गातील असावा.विद्यार्थी इ. ५ वी ते १० वी मध्ये शिकणारा असावा.गतवर्षी वार्षिक परिक्षेत विद्यार्थ्यांना ५० टक्के पेक्षा जास्त गुण घेवून विद्यार्थी वर्गात प्रथम व द्वित्तीय क्रमाने पास झालेला असावा.या योजनेनुसार, इ. ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा २० रुपये प्रमाणे १० महिन्यासाठी रु. २००/- व इ. ८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ४०/- प्रमाणे १० महिन्याकरीता रुपये ४००/- शिष्यवृत्ती दिली जाते..४). इयत्ता ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणाऱ्या इतर मागास विद्यार्थीनींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनाही शिष्यवृत्ती योजना ३० जानेवारी २०१९ पासून इतर मागास विद्यार्थीनींसाठी लागू करण्यात आली आहे. मागासवगीय विद्यार्थीनींचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेसाठी अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहेत.विद्यार्थीनी इतर मागास प्रवर्गातील असावी.विद्यार्थीनी इ. ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणारी असावी.विद्यार्थीनी ही शासन मान्य शाळेत नियमित शिकणारी असावी.या योजनेनुसार, प्रति विद्यार्थीनीस दरमहा रुपये २५० /- प्रमाणे १० महिन्यांसाठी रु. २५००/- संबंधित शाळेमार्फत त्यांचे उत्पन्न व गुणांची अट लक्षात न घेता दिली जाते..५) सैनिकी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती -विमाप्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २००३-२००४ ही शिष्यवृत्ती लागू झाली आहे. या विद्यार्थ्याना १५००० रुपये वार्षिक शुल्क निश्चित करण्यात आले. सैनिकी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षण घेवून भारतीय सैन्य दलामध्ये प्रवेश घेण्यांस प्रोत्साहन मिळावं या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली. सातारा सैनिक शाळा, भोसला मिलीटरी स्कुल नाशिक, एसएसपीएमएस सैनिक शाळा पुणे या ३ शाळातील विजाभज व विमाप्न विद्यार्थ्यांना भोजन, कपडे, निवास शिक्षण फी व परीक्षा फी, क्रीडा, घोडेस्वार व पॉकेट मनीसाठी संपूर्ण खर्च शासन देते. या व्यतिरिक्तच्या राज्य शासन मान्यता प्राप्त सैनिकी शाळेतील प्रवेशितास प्रति विद्यार्थी वार्षिक १५००० रुपयांपर्यंत संबंधीत सैनिकी शाळेस अदा केले जातात..SARTHI Scholarship : सारथी संस्थेचा कारभार ‘रामभरोसे’, व्यवस्थापकीय संचालक पद रिक्त; निधीअभावी योजना रखडल्या.६) माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्या विजाभज / मुंबई (फक्त मुंबईकरीता)या योजनेमध्ये पुढीलप्रमाणे अटी व शर्ती आहेत.विद्यार्थी मान्यताप्राप्त शाळेत शिकत असलेला असावाइयत्ता ५ वी ते १० वी पर्यतच्या वार्षिक परीक्षेत ५० % पेक्षा जास्त गुण घेऊन तो वर्गामध्ये प्रथम किंवा द्वितीय क्रमांकाने उतीर्ण झालेला असावा.तो विजाभज व विमाप प्रवर्गातील असावा.अशा विद्यार्थ्यास इयत्ता ५ वी ते ७ वी दरम्यान दरमहा २० रुपयाप्रमाणे १० महिन्यासाठी २०० रुपये व इयत्ता ८ वी ते १० वी दरम्यान दरमहा ४० रुपयाप्रमाणे १० महिन्यासाठी ४०० रुपये प्रतिविद्यार्थी शिष्यवृत्ती देण्यात येते..७) इयत्ता १ ली ते १० मध्ये शिकत असणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (DNT) विद्यार्थ्यांना भारत सरकारची डॉ. आंबेडकर मॅट्रीकपूर्व आणि मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनाकेंद्र शासनाची डी.एन.टी. विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. आंबेडकर मॅट्रीकपूर्व योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती व इतर अनुदानाचे दर पुढील प्रमाणे आहेत. शिष्यवृत्तीचे दर प्रतिमाह १० महिन्यांकरिता व केंद्र हिस्सा ७५ टक्के व राज्य हिस्सा २५ टक्के अशा असतो.. 