Maharashtra Government News : मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे तत्कालीन खासगी सचिव आणि पशुसंवर्धन विभागातील साहाय्यक आयुक्त डॉ. रामदास गाडे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. टाकवे (ता. मावळ, जि. पुणे) येथील कंपनीवरील कारवाईप्रकरणी त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. पशुसंवर्धन विभागाने गुरुवारी (ता. १९) त्यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले..या प्रकरणाच्या चौकशीत डॉ. गाडे यांनी क्षेत्रीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून बेकायदेशीर निर्देश दिल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारी कारवाई करण्यास अधिकाऱ्यांना भाग पाडल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी त्यांच्या निलंबनाची शिफारस करण्यात आली होती. याच प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) चार अधिकाऱ्यांनाही ३० ऑक्टोबर रोजी निलंबित करण्यात आले होते..नेमके प्रकरण काय?पुणे जिल्ह्यातील टाकवे येथे असलेल्या सोएक्स इंडिया प्रा. लि. या कंपनीत हुक्क्यासाठी वापरले जाणारे पदार्थ तयार केले जात होते. ही कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्रात (एसईझेड) येते. संबंधित पदार्थ खाद्यपदार्थ असल्याचे गृहीत धरून अधिकाऱ्यांनी कंपनीवर कारवाई केली होती..Narhari Zirwal video case : मंत्री नरहरी झिरवाळ प्रकरणाला नवे वळण, कथीत व्हिडिओतील तृतीयपंथीयाची स्वतःच्या भावाविरोधात पोलिसांत तक्रार.या कारवाईविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाकडून (एफएसएसएआय) स्पष्टीकरण मागविण्यात आले. संबंधित पदार्थ हे खाद्यपदार्थांच्या व्याख्येत येत नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य सरकारला उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागावी लागली. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन शपथपत्राद्वारे द्यावे लागले. त्यानंतर या प्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.