Government Job: शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल होणार! महाराष्ट्र सरकार ५,५०० पदे भरणार, सहाय्यक प्राध्यापक भरतीबाबत मोठी अपडेट

महाराष्ट्राचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीबाबत एक मोठी घोषणा केली. २० सप्टेंबर रोजी नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या २८ व्या दीक्षांत समारंभात त्यांनी घोषणा केली की, राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ५,५०० सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण केली जाईल. सरकारने २,९०० शिक्षकेतर पदांसह या भरतीला मान्यता दिली आहे. वित्त आणि नियोजन विभागांनी त्यांना मान्यता दिली आहे..चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, सर्व ५,५०० पदे भरण्यासाठी लवकरच एक सरकारी ठराव (जीआर) जारी केला जाईल. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की विद्यापीठांमध्ये ७०० सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती करण्याचा पूर्वीचा आदेश अस्तित्वात होता. परंतु तत्कालीन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी वेगळी प्रक्रिया सुचविल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आता राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपती म्हणून नियुक्ती झाली आहे, त्यामुळे हा विषय नवीन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे उपस्थित केला जाईल..परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी विद्यापीठांना बळकटी देण्याची गरज असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. या वर्षी ६५ देशांतील ४,००० विद्यार्थ्यांनी एका एजन्सीद्वारे नोंदणी केली. परंतु सर्वाधिक पसंती पुणे आणि मुंबईला मिळाली. त्यांनी विद्यार्थ्यांना आठवण करून दिली की तरुणांमध्ये समाजात परिवर्तन घडवून आणण्याची प्रचंड क्षमता आहे. त्यांनी केवळ करिअरवरच नव्हे तर उद्योजकता आणि नवोपक्रमावरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, सामाजिक जबाबदारी आणि मूल्यांसह..पाटील यांनी शेवटी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडिया सारख्या उपक्रमांद्वारे तरुणांसाठी संधीचे दरवाजे उघडले आहेत. त्यांनी विद्यार्थ्यांना नवीन मार्ग शोधण्यास, प्रयोग करण्यास आणि नवोन्मेष करण्यास प्रोत्साहित केले. परंतु नेहमीच त्यांच्या कृती मूल्ये आणि सामाजिक जबाबदारीवर आधारित ठेवाव्यात. ही घोषणा राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रासाठी आणि त्याच्या तरुणांसाठी मोठ्या आशेचे संकेत देते.