महाराष्ट्र बातम्या

Government Job: शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल होणार! महाराष्ट्र सरकार ५,५०० पदे भरणार, सहाय्यक प्राध्यापक भरतीबाबत मोठी अपडेट

Assistant Professors Recruitment News: महाराष्ट्रातील वरिष्ठ महाविद्यालयांसाठी ५,५०० सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे.
Government Job

Government Job

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्राचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीबाबत एक मोठी घोषणा केली. २० सप्टेंबर रोजी नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या २८ व्या दीक्षांत समारंभात त्यांनी घोषणा केली की, राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ५,५०० सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण केली जाईल. सरकारने २,९०० शिक्षकेतर पदांसह या भरतीला मान्यता दिली आहे. वित्त आणि नियोजन विभागांनी त्यांना मान्यता दिली आहे.

Loading content, please wait...
Recruitment
Maharashtra Government
Government Jobs
Mega Recruitment
Mahayuti
Government
Mahayuti alliance
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com