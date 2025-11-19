महाराष्ट्र बातम्या

FDA Action: फळे-भाज्यांवर रसायनांचा खेळखंडोबा थांबणार! ग्राहकांच्या तब्येतीशी खेळ करणाऱ्यांना राज्य सरकार धडा शिकवणार, नवा नियम काय?

Artificial Ripening Of Fruits And Vegetables Ban Action: कृत्रिमरित्या पिकवलेल्या फळे-भाज्या अडचणीत येणार आहेत. महाराष्ट्र सरकारने बेकायदेशीर पद्धतींवर कडक इशारा दिला आहे.
Mansi Khambe
Updated on

अन्न आणि औषध प्रशासन आणि विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी फळे आणि भाज्या कृत्रिमरित्या पिकवण्यासाठी बेकायदेशीर पद्धतींचा वापर करू नये, त्याची चौकशी करावी आणि अशा बेकायदेशीर पद्धतींवर कारवाई करावी असे निर्देश दिले आहेत. फळे कृत्रिमरित्या पिकवण्यास बंदी, बेकायदेशीर पद्धतींवर कारवाई केली जाईल, असे अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सांगितले.

