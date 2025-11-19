FDA Action: फळे-भाज्यांवर रसायनांचा खेळखंडोबा थांबणार! ग्राहकांच्या तब्येतीशी खेळ करणाऱ्यांना राज्य सरकार धडा शिकवणार, नवा नियम काय?

अन्न आणि औषध प्रशासन आणि विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी फळे आणि भाज्या कृत्रिमरित्या पिकवण्यासाठी बेकायदेशीर पद्धतींचा वापर करू नये, त्याची चौकशी करावी आणि अशा बेकायदेशीर पद्धतींवर कारवाई करावी असे निर्देश दिले आहेत. फळे कृत्रिमरित्या पिकवण्यास बंदी, बेकायदेशीर पद्धतींवर कारवाई केली जाईल, असे अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सांगितले..या संदर्भात अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री झिरवाल यांनी निर्देश दिले की, सहकार आणि पणन विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व कृषी उपज मंडी समित्या आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या फळ व्यापाऱ्यांना फळे पिकवण्याच्या वैज्ञानिक पद्धतींबद्दल कार्यशाळांद्वारे मार्गदर्शन आणि जागरूकता करावी. बेकायदेशीर रसायने किंवा गॅस वापरून कृत्रिमरित्या फळे पिकवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल..Mumbai Crime: पाणी भरण्यावरून वाद; महिलेचं डोकं फिरलं; घरातून मॉस्किटो किलर स्प्रे आणलं अन्...; व्यक्तीसोबत नको ते घडलं .बेकायदेशीर रसायने किंवा वायू वापरून फळे कृत्रिमरित्या पिकवल्याचे आढळल्यास अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा (FSSAI) अंतर्गत कठोर कारवाई केली जात आहे. एप्रिल २०२४ ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान आंबा, केळी आणि इतर फळांचे एकूण १२८ नमुने चाचणीसाठी घेण्यात आले होते. त्यापैकी १०४ नमुने प्रमाणित घोषित करण्यात आले आहेत. बैठकीत विभागाने माहिती दिली की, २४ नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत..अन्न सुरक्षा मानके नियम २०११ च्या नियम २.३.५ नुसार, फळे कृत्रिमरित्या पिकवण्यासाठी कार्बाइड वायूचा वापर पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. ऑगस्ट २०१६ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार, १०० पीपीएम एकाग्रतेपर्यंत इथिलीन वायूचा मर्यादित वापर करण्यास परवानगी आहे..Mumbai Metro: मुंबई मेट्रोमधून थेट बुलेट ट्रेन आणि रेसकोर्सला जोडणी; दोन नवे सबवे उभारण्याची तयारी, कुठे आणि कधी? जाणून घ्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.