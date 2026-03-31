IAS Transfers: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा धडाका; प्रशासनात नवे समीकरण

महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी अनेक वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करत मोठा प्रशासकीय फेरबदल केला आहे. एका सरकारी आदेशानुसार, विविध विभागांमधील महत्त्वाच्या पदांवर नवीन नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. सर्वात महत्त्वपूर्ण बदलामध्ये, १९९३-बॅचचे आयएएस अधिकारी लोकेश चंद्र यांना महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून हटवून मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. .१९९५-बॅचच्या वरिष्ठ अधिकारी अश्विनी भिडे यांची मुख्यमंत्र्यांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव पदावरून बदली करून त्यांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या महानगरपालिका आयुक्त बनवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, लोकेश चंद्र यांची मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे यांची मुंबई येथील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..विकास चंद्र रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी), कृषी व एडीएफ विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांची अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे बदली करण्यात आली आहे. विनिता वैद्य सिंघल , प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, पुनर्वसन आणि पुनर्विकास, महसूल आणि वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांची प्रधान सचिव, मृदा आणि जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे बदली झाली आहे..परिमल सिंग, प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी परियोजना (POCRA), मुंबई, यांची सचिव (कृषी), कृषी विभाग आणि ADF, मंत्रालय, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तुकाराम मुंडे, सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांची सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, पुनर्वसन आणि पुनर्विकास, महसूल आणि वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे बदली करण्यात आली आहे..लाहू माळी यांची शिवशाही रिहॅबिलिटेशन प्रोजेक्ट लिमिटेड, मुंबई येथे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती झाली आहे. माणिक गुरसाल यांची दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आहे. प्रेरणा देशभ्रतार, सह आयुक्त, राज्य कर, मुंबई, यांची आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे, यांची वसई-विरार महानगरपालिका, विरार येथे महानगरपालिका आयुक्त म्हणून बदली झाली आहे.