महाराष्ट्र बातम्या

IAS Transfers: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा धडाका; प्रशासनात नवे समीकरण

Maharashtra IAS transfers: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आयएएस अधिकाऱ्यांच्या फेरबदलासह अश्विनी भिडे यांची मुंबई महानगरपालिका आयुक्तपदी नियुक्ती केली असून विविध विभागांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
Vrushal Karmarkar
महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी अनेक वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करत मोठा प्रशासकीय फेरबदल केला आहे. एका सरकारी आदेशानुसार, विविध विभागांमधील महत्त्वाच्या पदांवर नवीन नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. सर्वात महत्त्वपूर्ण बदलामध्ये, १९९३-बॅचचे आयएएस अधिकारी लोकेश चंद्र यांना महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून हटवून मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

