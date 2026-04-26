Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेत १२ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांची धक्कादायक कारस्थानं! कोट्यवधी उडवले; आता सरकारने मोठा निर्णय घेतला

महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री 'माझी लाडकी बहीण योजने'त मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता उघडकीस आल्यानंतर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, सरकारने आतापर्यंत अपात्र लाभार्थ्यांकडून अंदाजे ११ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांमध्ये मोठ्या संख्येने सरकारी कर्मचारी आणि पुरुष आहेत. जे पात्रतेच्या निकषांनुसार स्पष्टपणे अपात्र होते..प्राथमिक तपासात सरकारने सुमारे २,४०० कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवली होती, परंतु आरटीआयद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, किमान १२,९१५ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे १,५०० रुपयांची मासिक मदत घेतली होती. अनेक विभागांनी अपात्र कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून थेट रक्कम कापायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार दोषी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती आणि मूल्यमापन थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..कारवाईच्या भीतीने, काही लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने पैसे परत केले आहेत आणि योजनेतून आपली नावे काढून टाकली आहेत. तपासात असेही उघड झाले आहे की, या योजनेअंतर्गत पुरुषांच्या खात्यातही कोट्यवधी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले होते. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत, अंदाजे १२,४३१ पुरुष आणि ७७,९८० अपात्र महिलांना चुकीच्या पद्धतीने १६४.५२ कोटी रुपये देण्यात आले होते. .महिला व बाल विकास विभागाचे (WCD) सचिव अनुप कुमार यादव यांनी पुष्टी केली आहे की, पुरुष लाभार्थ्यांकडूनही लवकरच वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या अनियमिततेला केवळ सुरुवात म्हटले असून, याहून मोठे घोटाळे उघडकीस येऊ शकतात असे सुचवले आहे. सखोल तपासानंतर, अंदाजे ५७ लाख लाभार्थ्यांना यादीतून वगळण्यात आले आहे. .सध्या या योजनेअंतर्गत १.५७ कोटी लाभार्थी असून त्यासाठी सरकारने ३६,००० कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर केले आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी जाहीर केले आहे की, लाभार्थ्यांच्या ई-केवायसी पडताळणीची अंतिम मुदत ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. पात्र लाभार्थ्यांसाठी आपली कागदपत्रे नियमित करण्याची ही शेवटची संधी असेल.