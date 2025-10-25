महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं कौतुक केलं आहे. गीतेतील श्लोकाचा दाखला देत त्यांनी त्यांची तुलना दैवी अवताराशी केली आहे. “जेव्हा समाजाला एखाद्या महापुरुषांची गरज असते, त्यावेळी असे लोक देवलोकातून येतात. या लोकांमध्ये अशक्य कामं शक्य करण्याची शक्ती असते'', असं ते म्हणाले. राजभवनात आयोजित ‘मोदीज मिशन’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यावेळी ते बोलत होते. .या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील उपस्थित होते. राज्यपाल म्हणाले, की ''गीतेतील श्लोकानुसार जेव्हा अन्याय वाढतो, तेव्हा दैवी लोक अवतार घेतात. अशा लोकांमध्ये अशक्य काम ही शक्य करण्याती शक्ती असते. मोदींनी घेतलेले निर्णय सामान्य माणसाच्या आवाक्यातले नाहीत, असे निर्णय एखादा दैवी व्यक्तीच घेऊ शकतो.''.PM Narendra Modi: माेदी-ट्रम्प भेट पुन्हा टळणार; आसियान’मध्ये पंतप्रधान ऑनलाइन उपस्थिती लावणार.पुढे त्यांनी सांगितलं की, ''कधीकाळी कलम ३७० रद्द करणे अशक्य असल्याचं सांगितलं जात होतं. असं केल्यास रक्ताच्या नद्या वाहतील असे लोक म्हणायचे. पण अत्यंत संवेदनशील असा हा निर्णय मोदींनी एका झटक्यात घेतला. त्यानंतर कुठेही हिंसा झाली नाही. इतक्या सहज त्यांनी हे सर्व करून दाखवले. याशिवाय इतर अनेक निर्णय त्यांनी घेतली. मोदींच्या नेतृत्वामुळे जगभर भारत आणि भारतीयांची प्रतिष्ठा वाढली आहे'', असंही त्यांनी नमूद केलं..या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ''या पुस्तकात पंतप्रधान मोदींचं आयु्ष्य आणि त्यांचा विकासाचा दृष्टीकोन याबाबत सविस्तर मांडणी केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी तरुण, शेतकरी आणि महिलांना सशक्त करण्यासाठी मजबूत अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी केली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. तसेच २० वं शतक हे जसं गांधीचं होतं, तसेच २१ वं शतक हे मोदींचं आहे'', असं म्हणत त्यांनी पंतप्रधान मोदींचं कौतुक केलं.Narendra Modi divine leader, Maharashtra Governor Acharya Devvrat, Modi’s Mission book, PM Modi praise, Raj Bhavan Mumbai event, Article 370 abrogation decision, Modi leadership India, Devendra Fadnavis speech, Eknath Shinde, Berjis Desai author, Rupa Publications book launch, Indian politics news, Modi achievements, Governor praises PM Modi, Modi divine incarnation statement.PM Narendra Modi: ‘सिंदूर’ने अन्यायाचा बदला घेतला : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून सुरक्षा दलाचे कौतुक.दरम्यान, ‘मोदीज मिशन’ हे पुस्तक बर्जिस देसाई यांनी लिहिलं असून ‘रूपा पब्लिकेशन्स’ने प्रकाशित केले आहे. या पुस्तकात प्रंतप्रधान मोदींचा संघर्ष आणि भारताच्या विकासातील त्यांचा योगदानाचा आढावा घेण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.