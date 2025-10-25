महाराष्ट्र बातम्या

Governor Acharya Devvrat : ''पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दैवी, त्यांच्यात अशक्यही शक्य करण्याची ताकद'', महाराष्ट्राचे राज्यपालांचे प्रशंसोद्‌गार....

Acharya Devvrat Praises Modi’s Leadership : राजभवनात आयोजित ‘मोदीज मिशन’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन राज्यपालांच्या हस्ते करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील उपस्थित होते.
Shubham Banubakode
महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं कौतुक केलं आहे. गीतेतील श्लोकाचा दाखला देत त्यांनी त्यांची तुलना दैवी अवताराशी केली आहे. “जेव्हा समाजाला एखाद्या महापुरुषांची गरज असते, त्यावेळी असे लोक देवलोकातून येतात. या लोकांमध्ये अशक्य कामं शक्य करण्याची शक्ती असते'', असं ते म्हणाले. राजभवनात आयोजित ‘मोदीज मिशन’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यावेळी ते बोलत होते.

