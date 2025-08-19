CM Devendra Fadnavis : राज्यात पावसामुळे १२ ते १४ लाख हेक्टर शेतपिकांचं नुकसान, पंचनामे कधी होणार? CM फडणवीस म्हणाले...

Maharashtra faces heavy rainfall destruction with 12 to 14 lakh hectares of crops damaged : राज्यात मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, नांदेडमध्ये ढगफुटीसदृश परिस्थिती असून आतापर्यंत ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच, काही ठिकाणी जनावरंही दगावली आहेत. राज्यात १२ ते १४ लाख हेक्टर शेतपिकांचे नुकसान झाले असून, याबाबत पंचनामे करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत..काय म्हणाले मुख्यमंत्री?मुख्यमंत्र्यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधताना राज्यातील पावसाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, "राज्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली आहे. १२ ते १४ लाख हेक्टर शेतपिके बाधित झाली असून, जनावरांचेही नुकसान झाले आहे. नांदेडमध्ये ढगफुटीसदृश परिस्थिती आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासन सतर्क आहे..Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाचा कहर, पुढील १० तास धोक्याचे; लोकल सेवा विस्कळीत, विमान उड्डाणांवर परिणाम, शाळा- महाविद्यालयांना सुट्टी\n.मुंबईत परिस्थिती पूर्वपदावर"मुंबईत ३०० मिमी पावसाची नोंद झाली असून, हा मोठा पाऊस मानला जातो. यामुळे काही सखल भागात पाणी साचले आहे. पाणी उपसण्याचे काम सुरू असून, वाहतूक हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. लोकल ट्रेनचे वेळापत्रकातही कोलमडले आहे, परंतु आता परिस्थिती सुधारत आहे, असंही ते म्हणाले. तसेच मिठी नदी धोक्याच्या पातळीवर गेली होती, परंतु आता पाण्याची पातळी कमी होत आहे, असंही त्यांनी सांगितलं..सरकार अलर्टमोडवरहवामान विभागाने पुढील काही तास पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे सरकार सतर्क असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीची पाहणी करत आहेत. शाळा आणि कार्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून, जिथे शक्य आहे तिथे वर्क फ्रॉम होमच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली..Mumbai Flood: मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर! मिठी नदीत तरूण वाहून जाताना व्हिडिओ समोर तर एकाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू.शेतपिकांचं पंचनामे करण्याचे निर्देशदरम्यान, शेतपिकांच्या नुकसानीबाबत विचारलं असता मुख्यमंत्री म्हणाले, "जिथे मृत्यू, जनावरांचे नुकसान किंवा घरांचे नुकसान झाले आहे, तिथे जिल्हाधिकाऱ्यांना नियमानुसार आर्थिक मदत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यशिवाय जिथं शेतपिकांचं नुकसान झालं आहे, तिथे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, एनडीआरएफच्या नियमानुसार लवकरच मदत दिली जाणार आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.