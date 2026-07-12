नागपूर: ‘‘राज्यात यापूर्वीच्या कर्जमाफीत आधीच्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा सामील केले गेले नव्हते. मात्र, या वेळी मागील कर्जमाफीत लाभ मिळालेल्यांनाही संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशी सत्तारूढ आमदारांची मागणी होती. त्यामुळेच आम्ही यंदा पूर्ण कर्जमाफी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वांत मोठी कर्जमाफी ठरेल,’’ असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी येथे माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला..विदर्भातील पावसाच्या ओढ आणि शेतीच्या स्थितीवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यंदा ‘एल निनो’मुळे पावसात तूट आणि खंड राहण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने शेतकऱ्यांना आधीच सूचना दिल्या आणि त्यानुसार त्यांनी उशिरा पेरण्या केल्या.आता मधल्या काळात पिकांना संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून दिल्यास पुढेही अडचण येणार नाही. उपलब्ध सिंचन सुविधांचा वापर करून शेतकरी यंदाही चांगले पीक घेतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विदर्भात प्रामुख्याने सोयाबीनच्या कमी उगवण क्षमता असलेल्या बियाणांचे आतापर्यंत घेतलेल्या ५००० नमुन्यांंपैकी ३०० नमुने निकृष्ट आढळले आहेत..Moshi Garbage Dump Collapse : मोशी दुर्घटनेत 25 दिवसांचं बाळ झालं पोरकं, तर 2 आठवड्यांपूर्वीच विवाह झालेल्या नवऱ्याचा अंत; नातेवाइकांचा आक्रोश पाहून पाषाणही पाघळेल.यानुसार संबंधित कंपन्या आणि विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यापासून ते फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यापर्यंतची कठोर कारवाई सुरू आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. बाधितांना मदत देण्याला प्राधान्य आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.एटीएसच्या कारवाईचे कौतुकदहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) राज्यभरात केलेल्या कारवाईचे कौतुक करत, या कारवाईत अनेक धागेदोरे हाती लागले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केलेल्या कौतुकाबाबत बोलताना मी त्यांचा आभारी आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..बियाणांप्रकरणी जलदगती न्यायालये हवेतमहायुतीच्या सरकारने ३६ हजार कोटींची ऐतिहासिक कर्जमाफी घोषित करून ५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा दिला, असे मत माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. तसेच धानाला बोनस देण्याचा विचार सरकारने करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांमुळे होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी अशासकीय विधेयक मांडल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. या प्रकरणांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यासाठी पाच जलदगती न्यायालये सुरू करावेत, अशी सूचना त्यांनी या वेळी केली..BSNL Satellite Phone झाला लाँच! डोंगर, समुद्र, जंगलातही फुल्ल नेटवर्क; पूर, भूकंप, आपत्तीमध्येही संपर्क तुटणार नाही, किंमत फक्त....‘देशात ‘देवाभाऊ’ अन् राज्याचे नेतृत्व शिंदेंनी करावे’राज्यात पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री होतील. आगामी काळात ‘देवाभाऊ’ म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांनी देशाची सूत्रे हाती घ्यावीत, तर एकनाथ शिंदेंनी महाराष्ट्राचे नेतृत्व करावे, असा पुनरुच्चार आमदार बच्चू कडू यांनी येथे केला. ज्या शिंदेंमुळे सरकार आले, त्यांच्याबाबत भाजपने परोपकाराची भावना ठेवावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. खासदार संजय राऊत यांच्या भविष्यवाणीला अर्थ नसल्याचा टोला त्यांनी लगावला. ‘प्रहार’च्या आंदोलनामुळेच सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याचे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.