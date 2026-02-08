HSRP Number Plate न बसवल्यास वाहनधारकांच्या खिशाला लागणार मोठी कात्री ! दररोज १००० रुपये दंड अन्...

राज्य परिवहन विभागाने हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (HSRP) बसवण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर आता कडक कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत सर्व वाहनांसाठी एचएसआरपी अनिवार्य असून, ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपली होती. मात्र, लाखो वाहनधारकांनी अद्याप ही नंबरप्लेट बसवलेली नाही, त्यामुळे आता दंड आणि इतर कारवाई होणार आहे. .राज्यातील १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांपैकी तब्बल ३५ लाखांहून अधिक वाहने अद्याप जुन्या नंबरप्लेटवर चालत आहेत. राज्यभरात २७ लाखांहून अधिक वाहने या नियमाचे पालन करत नसल्याचे अंदाजे आकडे आहेत. परिवहन विभागाने वारंवार मुदतवाढ दिल्यानंतरही अनेक वाहनधारकांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे..HSRP Number Plate : ना मुदतवाढ, ना कारवाई! ‘एचएसआरपी’मुळे सांगलीतील लाखो वाहनधारक गोंधळात.परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, १८ फेब्रुवारी २०२६ पासून राज्यभरात वाहतूक पोलिस, आरटीओ आणि महामार्ग पोलिसांकडून कडक तपासणी सुरू होईल. ज्यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केले होते, त्यांना १५ दिवसांची अतिरिक्त सवलत देण्यात आली आहे. त्यानंतर मात्र कोणत्याही सवलती मिळणार नाहीत..दंड किती भरावा लागणार?पहिल्या वेळी १,००० रुपये दंड.पुनरावृत्ती झाल्यास दंड ३ ते ५ पट किंवा १०,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.