महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra: राज्यातील ६ IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, अश्वीनी जोशी MMRDAच्या आयुक्तपदी

Maharashtra Government Announces Major IAS Transfers: राज्यातील ६ IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना मंजुरी. Ashwini Joshi यांची MMRDA आयुक्तपदी नियुक्ती, CIDCO आणि MIDC मध्येही मोठे फेरबदल.
Mumbai

Mumbai

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: राज्यातील सहा बड्या सनदी (आयएएस) अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा निर्णय शासनाने घेतला. प्रशासन विभागाकडून या बदल्यांचे अधिकृत आदेश आज जारी करण्यात आले. यामध्ये विजय सिंघल, अश्विनी जोशी, दीपेंद्रसिंग कुशवाह आणि पी. वेलारसू यांसारख्या वरिष्ठ आणि बड्या अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

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