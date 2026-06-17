Maharashtra: राज्यातील ६ IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, अश्वीनी जोशी MMRDAच्या आयुक्तपदी

मुंबई: राज्यातील सहा बड्या सनदी (आयएएस) अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा निर्णय शासनाने घेतला. प्रशासन विभागाकडून या बदल्यांचे अधिकृत आदेश आज जारी करण्यात आले. यामध्ये विजय सिंघल, अश्विनी जोशी, दीपेंद्रसिंग कुशवाह आणि पी. वेलारसू यांसारख्या वरिष्ठ आणि बड्या अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे..या नव्या प्रशासकीय फेरबदलात मुंबई महानगरपालिकेतील अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विनी जोशी यांची नियुक्ती मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अतिरिक्त महानगर आयुक्त पदावर करण्यात आली..Navale Bridge: नवले पुलावरील अपघातांना बसणार आळा! लवकरच सुरू होणार नवा पर्यायी मार्ग; प्रवाशांना मोठा दिलासा .दरम्यान, प्राजक्ता वर्मा यांची मुंबईत नव्या अतिरिक्त महानगर आयुक्त म्हणून वर्णी लागली. दुसरीकडे, 'सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) विजय सिंघल यांची विशेष कार्य अधिकारी, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, मुंबई या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर त्यांच्या जागी अश्विन मुदगल यांची 'सिडको'चे नवे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..'एमआयडीसी'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पी. वेलारसू यांना पदावरून हटवले असून, त्यांच्या जागी दीपेंद्रसिंग कुशवाह यांची नियुक्ती करण्यात आली. तर कुशवाह यांच्या विकास आयुक्त (उद्योग) या पदावर डॉ. कादंबरी बलकवडे (आयुक्त, कुटुंबकल्याण) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..Mumbai Water Crisis : मुंबईवर अभूतपूर्व पाणी संकट ! जलाशयांत केवळ १० टक्के पाणीसाठा; बांधकाम, जलतरणचा पाणीपुरवठा आजपासून बंद .व्यवस्थापकीय 'महाआयटी'चे संचालक संजय काटकर यांची आयुक्त (कुटुंब कल्याण) आणि संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई या पदावर नियुक्ती केली असून, प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प) जेनिथ चंद्रा दोंथुला (किनवट) यांची गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या तर अनय नवंदर (तळोदा) यांची नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. बी. सरवणन यांच्याकडे किनवट आणि लघिमा तिवारी यांच्याकडे तळोदा येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारीपदाची जबाबदारी सोपवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.