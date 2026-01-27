Ladki bahin Yojana : केवायसी करुनही पैसे न मिळाल्याने लाडक्या बहिणी संतप्त, शेकडो महिला थेट बालविकास कल्याण केंद्रात घुसल्या अन्...

महाराष्ट्र बातम्या

KYC Issue : संतप्त महिलांनी थेट महिला व बालविकास कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. अनेक महिलांनी ई-केवायसीतील त्रुटी आणि अर्ज दुरुस्ती वेबसाइट बंद असल्याने लाभात अडथळे निर्माण झाले असल्याचे सांगितले.
Ladki bahin Yojana eKYC: जळगाव जिल्ह्यातील लाडकी बहिण योजनेतील लाखो लाभार्थी महिलांना मागील तीन महिन्यांपासून पैसे मिळाले नसल्याने ग्रामीण भागापासून शहरापर्यंत महिलांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे पसरली. मात्र आज त्यांच्या नाराजीचा उद्रेक पाहायला मिळाला. महिला थेट महिला आणि बालविकास केंद्रात घुसल्या अन् याबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला.

