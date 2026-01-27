Ladki bahin Yojana : केवायसी करुनही पैसे न मिळाल्याने लाडक्या बहिणी संतप्त, शेकडो महिला थेट बालविकास कल्याण केंद्रात घुसल्या अन्...

Ladki bahin Yojana eKYC: जळगाव जिल्ह्यातील लाडकी बहिण योजनेतील लाखो लाभार्थी महिलांना मागील तीन महिन्यांपासून पैसे मिळाले नसल्याने ग्रामीण भागापासून शहरापर्यंत महिलांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे पसरली. मात्र आज त्यांच्या नाराजीचा उद्रेक पाहायला मिळाला. महिला थेट महिला आणि बालविकास केंद्रात घुसल्या अन् याबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. .मोर्चेकरी महिलांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, लाडकी बहिण योजना बंद केली तरी चालेल, शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव दिला पाहिजे. या योजनेत निम्म्याहून अधिक महिलांचे पैसे आले नाहीत. तर एका संतप्त महिलेने बोलताना सांगितेल की, आम्ही सरकारकडे पैसे मागायलाय गेलो नव्हते, सरकारने हे स्वत:हून सुरु केले होते. मग आता सरकार दुजाभाव का करत आहे.गरजू महिलांना पैसे मिळाले पाहिजेत. तर दुसऱ्या एका महिलेने सांगितले की, केवायसी पूर्ण करुनही आम्हाला पैसे मिळत नाहीत.सरकार अशा योजना सुरु करते अन् गरीब लोकांना पुन्हा पुन्हा त्रासाला सामोर जावे लागते. .जिल्ह्यातील महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून केवायसी प्रक्रियेत चुका झालेल्या महिलांना या योजनेचे पैसे मिळालेले नाहीत. यामुळे ग्रामहिलांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण आहे..Ladki Bahin Yojana : जळगावात ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा बोजवारा; केवायसीच्या घोळामुळे हजारो महिला लाभापासून वंचित.जिल्ह्यात या योजनेच्या ९ लाख महिला लाभार्थी आहेत. परंतु गेल्या तीन महिन्यांपासून ई-केवायसी चुकल्याने हजारो महिलांना मिळणारा लाभ बंद झाला आहे. त्यात ३० डिसेंबरपासून लाडकी बहीण योजनेचा ऑनलाइन अर्ज दुरुस्ती करण्यासाठी असलेली वेबसाइट देखील बंद आहे. त्यामुळे लाभापासून वंचित झालेल्या महिलांना अर्ज दुरुस्तीची संधी मिळत नसल्याने त्या थेट महिला व बालकल्याण विभागाच्या कार्यालयाकडे चकरा मारत आहेत मात्र आज त्यांचा संयम सुटला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.