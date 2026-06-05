Ladki Bahin Yojana Update News : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांमध्ये मे महिन्याच्या १५०० रुपयांच्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे. जून महिन्याचा पहिला आठवडा संपत आला तरी अद्याप हप्ता जमा झालेला नाही. मार्च-एप्रिल महिन्याचा हप्ता मे महिन्याच्या १५ नंतर जमा झाला होता, त्यामुळे यावेळीही विलंब होत असल्याने महिलांमध्ये चिंता वाढली आहे..महिला व बालविकास विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पात्रता पडताळणीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. सरकारकडून हप्त्याची रक्कम वर्ग करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, १२ ते १५ जून दरम्यान पात्र महिलांच्या बँक खात्यात मे महिन्याचे १५०० रुपये जमा होण्यास सुरुवात होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे..८० लाख महिलांचा लाभ बंदई-केवायसी (e-KYC) पडताळणीनंतर योजनेच्या अनेक लाभार्थींना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. विविध रिपोर्ट्सनुसार, ८० लाख महिलांचा लाभ बंद झाला असून, केवळ १ कोटी ६६ लाख महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अपात्र ठरलेल्या महिलांना हप्ता मिळणार नाही..मोठी बातमी! लाडक्या बहिणींना आता एकाचवेळी ४५०० रुपये! ‘ई-केवायसी’ न केलेल्यांना मिळणार नाही लाभ; अधिकाऱ्यांनी सरकारकडे ‘ही’ विनंती, वाचा....विलंबाची कारणेशासकीय सूत्रांनी सांगितले की, मार्च-एप्रिल महिन्याच्या हप्त्याच्या वितरण रखडण्यामागे मुख्य कारण बँक खात्यांचे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) अपडेशन आहे. याशिवाय,बँक खाते आधार कार्डशी लिंक नसणे,बँक खात्यात इतर त्रुटी,अर्जाची स्थिती अद्याप प्रलंबित असणे या कारणांमुळे पैसे जमा होण्यास अडचण येत आहे. .Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे येण्यास सुरुवात; पण रक्कम पाहून महिलांना बसला धक्का!. महिलांनी तातडीने करावयाच्या गोष्टी१. बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले आहे की नाही, हे बँकेत किंवा UIDAI पोर्टलवर तपासा. २. बँक खात्याचे DBT (Direct Benefit Transfer) स्टेटस ॲक्टिव्ह आहे का, याची खात्री करा.३. योजनेच्या अधिकृत पोर्टल किंवा ॲपवर अर्जाची स्थिती 'मंजूर' (Approved) आहे का, हे तपासा..जर काही समस्या असतील तर जवळच्या महिला व बालविकास कार्यालयात संपर्क साधावा, असे सूत्रांनी सांगितले. महिला व बालविकास विभागाने योजनेची अंमलबजावणी अधिक वेगाने करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पात्र महिलांना लवकरात लवकर हप्ता मिळावा, यासाठी सरकार सक्रिय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.