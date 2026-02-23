Ladki Bahin Yojana : राज्यातील लाडक्या बहिणींची काळजी मिटणार ! एकनाथ शिंदेंची अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला 'ही' मोठी घोषणा

Maharashtra Budget 2026 : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी महायुती सरकारने पत्रकार परिषद घेऊन महत्वाच्या घोषणा केल्या. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील आगामी अर्थसंकल्प राज्याला प्रगतीच्या नव्या शिखरावर नेईल, असा विश्वास व्यक्त केला. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने अंतर्गत महिलांच्या सन्मान निधीत वाढ करण्याबाबत त्यांनी पुन्हा एकदा ठाम भूमिका मांडली.. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीने दिलेल्या आश्वासनानुसार लाडक्या बहिणींना दरमहा १,५०० रुपयांऐवजी २,१०० रुपये देण्याचे वचन योग्य वेळी पूर्ण केले जाईल. "आम्ही प्रिंटिंग मिस्टेकवाले नाहीत, जे बोलतो ते करून दाखवतो. निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या शब्दाला आम्ही न्याय देऊ," असे ते म्हणाले. त्यांनी योजनेच्या सुरुवातीच्या काळातील ४५ हजार कोटींहून अधिक खर्चाच्या आव्हानाचा उल्लेख करून अजित पवार यांच्या आर्थिक नियोजनाचे कौतुक केले. "अजितदादांनी योजनेसाठी आर्थिक घडी विस्कटू नये याची काळजी घेतली. आज ही योजना यशस्वी आहे आणि लाडक्या बहिणींनी आम्हाला आशीर्वाद दिला," असे शिंदे म्हणाले..विरोधकांवर टीका करताना शिंदे म्हणाले, "काही लोक आता ३,००० रुपये द्या म्हणतात, पण त्यांनी योजनेत खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही सामान्य माणसाचे सरकार आहोत." गेल्या साडेतीन वर्षांत सरकारने सर्वसामान्यांसाठी काम केल्याचे त्यांनी सांगितले. अडीच वर्ष मी मुख्यमंत्री होतो, आता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत, असेही ते म्हणाले..एकनाथ शिंदे यांनी अजित पवार यांच्याशी २५-३० वर्षांच्या सहकार्याचा उल्लेख करून सांगितले की, आता अजितदादांचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. "विकास आता लांबणार नाही, महाराष्ट्र थांबणार नाही," हे अजित पवार यांचे शब्द उद्धृत करून ते म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उत्तम अर्थतज्ज्ञ असून राज्याची आर्थिक नाडी त्यांना चांगली माहिती आहे, असे शिंदे म्हणाले..Ladki Bahin Yojana: मोठी बातमी! लाडक्या बहिणींना मिळणार २१०० रुपये, एकनाथ शिंदेंनी केलं जाहीर; पैसे कधी हातात पडणार?.या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होऊन मार्चअखेरपर्यंत चालणार आहे. या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांमध्ये उत्सुकता आहे की, अर्थसंकल्पात २,१०० रुपयांच्या वाढीची अधिकृत घोषणा होईल का याकडे लाडक्या बहिणींचे लक्ष लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.