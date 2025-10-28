Ladki Bahin Yojana : सरकारने लाडक्या बहिणींवर एका वर्षांत खर्च केले तब्बल ४३,०००कोटी; राज्याच्या तिजोरीवर ताण वाढणार ?

Summaryलाडकी बहिण योजनेवर सरकारने एका वर्षात ₹४३,०४५.०६ कोटी खर्च केले.जुलै २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीत हा खर्च झाला.लाभार्थींची संख्या एप्रिल २०२५ मध्ये २.४७ कोटींवर पोहोचली होती..राज्यात लाडकी बहिण योजना सुरु झाल्यापासून चर्चेत आहे. या योजनेमुळे राज्यातील इतर अनेक योजनांना कात्री लावण्याचा, निधी वळविण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र आता राज्य सरकारने या योजनेसाठी एका वर्षात तब्बल ४३,००० कोटी रुपये खर्च केले असल्याचे समोर आले आहे. जुलै २०२४ ते जून २०२५ पर्यंत ४३,०४५.०६ कोटी रुपये वाटप करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. लाडकी बहिण योजनेची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर, आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीवरुन योजनेवरील वार्षिक खर्च उघड केला. .सरकारी तिजोरीवर दबाव वाढणार सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी ३६,००० कोटी रुपये वाटप केले आहेत. पण पहिल्या वर्षी सरासरी मासिक खर्च ३,५८७ कोटी रुपये होता. त्यामुळे, निकषांनुसार लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी झाली नाही, तर यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण वाढण्याची शक्यता आहे.गेल्या वर्षी लाडकी बहिण योजनेवर किती कोटी रुपये खर्च झाले, किती पैसे वाटप झाले आणि किती लाभार्थ्यांना कमी करण्यात आले? याबाबत जाणून घेऊया..आरटीआयनुसार योजना सुरू झाल्यापासून ₹४३,०४५.०६ कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे.जुलैपासून अर्ज दाखल करताना लाभार्थी महिलांची संख्या वाढली आणि एप्रिल २०२५ पर्यंत लाभार्थ्यांची सर्वाधिक संख्या २,४७,९९,७९७ (२.४७ कोटी) इतकी होती..पण जून २०२५ पर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या आणि वितरित केलेल्या रकमेत अंदाजे नऊ टक्क्यांनी घट झाली. निकषांनुसार, अंदाजे ७७,९८० महिलांना वगळण्यात आले, ज्यामुळे राज्याची अंदाजे ₹३४०.४२ कोटींची बचत झाली.म्हणून जर निकषांनुसार लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी झाली नाही, तर एक मोठे आव्हान निर्माण होईल. योजनेच्या निधीचे वाटप करताना राज्य सरकारवर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो.असे तज्ज्ञांचे मत आहे. .FAQs प्रश्न 1: लाडकी बहिण योजनेवर एका वर्षात किती खर्च झाला? ➡️ एका वर्षात एकूण ₹४३,०४५.०६ कोटी रुपये खर्च झाले.प्रश्न 2: ही आकडेवारी कोणत्या कालावधीची आहे? ➡️ जुलै २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीतील आहे.प्रश्न 3: या योजनेत एकूण किती लाभार्थी महिलांचा समावेश झाला होता? ➡️ एप्रिल २०२५ पर्यंत सुमारे २.४७ कोटी महिलांना लाभ मिळाला.प्रश्न 4: किती महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले? ➡️ अंदाजे ७७,९८० महिलांना वगळण्यात आले.प्रश्न 5: या वगळण्यामुळे किती बचत झाली? ➡️ सुमारे ₹३४०.४२ कोटींची बचत झाली.प्रश्न 6: या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर काय परिणाम होऊ शकतो? ➡️ लाभार्थी संख्या स्थिर राहिली तर राज्याच्या तिजोरीवर ताण वाढू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.