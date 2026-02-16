Ladki Bahin Yojana : लाखो लाडक्या बहिणींचे टेन्शन वाढवणारी अपडेट, 'या' लाभार्थी महिलांचे १५०० रुपये कामयचे बंद, 'ही' चूक नडली

राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाखो लाभार्थी महिलांसाठी एक महत्त्वाची आणि टेन्शन वाढवणारी अपडेट समोर आली आहे. योजनेतून काही महिलांचा लाभ कायमचा बंद होण्याची शक्यता आहे कारण त्यांना एक छोटी चूक महागात पडली आहे..महिला व बाल विकास विभागाने योजनेच्या लाभासाठी ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य केली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ होती. या तारखेपूर्वी eKYC पूर्ण न केलेल्या महिलांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे. अनेक महिलांनी तांत्रिक अडचणी, दस्तऐवजांच्या समस्या किंवा इतर कारणांमुळे ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. परिणामी, त्यांना दरमहा मिळणारे १,५०० रुपये यापुढे मिळणार नाहीत, आणि काही प्रकरणांत लाभ कायमचा बंद होऊ शकतो. .ईकेवायसीतील अपात्र महिलांसाठी दिलासादुसरीकडे, ज्या महिलांनी eKYC केली होती, पण त्यात चुकीचा पर्याय निवडला (उदा. कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत असल्याचा गैरसमजाने पर्याय निवडणे), त्यांचाही लाभ थांबला होता. अशा महिलांसाठी सरकारने मोठी संधी दिली आहे. ई-केवायसीमध्ये दुरुस्ती करण्याची मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे..Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची अपडेट ! खात्यात थेट ६००० जमा होणार? रखडलेल्या ४ हप्त्यांची रक्कम एकत्रच मिळणार.मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही दुसरी आणि शेवटची संधी आहे. ऑनलाइन पोर्टल (ladakibahin.maharashtra.gov.in) वर जाऊन दुरुस्ती करता येईल. यानंतर अपात्र ठरलेल्या महिलांचा लाभ कायमचा बंद होईल. याशिवाय, काही ठिकाणी घरोघरी पडताळणीही केली जाणार आहे, ज्यात अपात्र महिलांचा लाभ काढून टाकला जाईल..काय करावे?जर तुम्ही eKYC केली नसेल किंवा ती अपूर्ण असेल, तर त्वरित अधिकृत पोर्टलवर जा आणि प्रक्रिया पूर्ण करा. चुकीच्या eKYC असलेल्या महिलांनी ३१ मार्च २०२६ पूर्वी दुरुस्ती करून घ्या, अन्यथा पैसे थांबतील आणि परत मिळण्याची शक्यता कमी. अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in तपासा किंवा जवळच्या आंगणवाडी/सेतु केंद्राशी संपर्क साधा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.