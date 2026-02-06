महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana: जीआर आला! लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी; आता 'अशी' चूक पुन्हा करु नका

Ladki Bahin Yojana Update New GR Released for e-KYC Corrections Last Chance for Beneficiaries: लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी ही मोठी बातमी आहे. याबाबत सरकारने शुक्रवारी परिपत्रक काढलं आहे.
संतोष कानडे
Maharashtra Government Scheme: राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात राज्य सरकारने शुक्रवार, दि. ६ फेब्रुवारी रोजी एक जीआर काढला आहे. त्यानुसार आता लाडक्या बहिणींना ई-केवायसी करण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने हे परिपत्रक काढले आहे.

