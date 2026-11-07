Ladki Bahin Yojana October Installment : लाडक्या बहिणींचा ऑक्टोबरचा 1500 रुपयांचा हप्ता 'या' तारखेला होणार जमा? समोर आली महत्त्वाची अपडेट, सरकारकडून अधिकृत घोषणा कधी?

Ladki Bahin Yojana October installment 2026 : राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर महिन्याचे १,५०० रुपये जमा करण्यात आले. मात्र, दिवाळीपूर्वी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन्ही महिन्यांचे मिळून ३,००० रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा महिलांना होती. प्रत्यक्षात केवळ सप्टेंबरचा हप्ता जमा झाल्याने आता ऑक्टोबरच्या हप्त्याची प्रतीक्षा वाढली आहे..राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट ५,००० रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींना दिवाळीत केवळ एका महिन्याचाच हप्ता मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. सप्टेंबरचे पैसे खात्यात जमा झाल्यानंतर आता ऑक्टोबर महिन्याचे १,५०० रुपये कधी मिळणार, असा प्रश्न लाखो लाभार्थी महिलांकडून उपस्थित केला जात आहे..२५ नोव्हेंबरनंतर हप्ता जमा होण्याची शक्यतानोव्हेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा संपून दुसरा आठवडा सुरू झाला असतानाही ऑक्टोबरच्या हप्त्याबाबत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता २५ नोव्हेंबरनंतर लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Who Is Suraj Gurav? : साताऱ्याच्या अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकपदी सूरज गुरव; डॉ. वैशाली कडूकर यांची पुण्यात बदली, महापौर निवडीवेळी मुश्रीफांसोबत झालेला गुरव यांचा वाद.मात्र, २२ नोव्हेंबरपर्यंत या हप्त्यासाठी निधी मंजुरीचा शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध झाला नाही, तर लाभार्थींना डिसेंबरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते. त्यामुळे ऑक्टोबरचा हप्ता नोव्हेंबरमध्ये मिळणार की डिसेंबरमध्ये, याकडे महिलांचे लक्ष लागले आहे..मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे लाभार्थी महिलांचे लक्षदरम्यान, आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत ऑक्टोबर महिन्याच्या हप्त्यासाठी निधी मंजूर करण्याचा निर्णय झाल्यास १५ नोव्हेंबरपर्यंत महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..शेतकरी मदतीनंतर सरकारचे निधी नियोजनराज्यातील काही भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने सरकारसमोर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचे आव्हान आहे. शेतकऱ्यांसाठी ५,००० रुपयांच्या मदतीची तरतूद केल्यानंतर आता इतर कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे..Aaranksha Yadav IPS : UPSC मध्ये 201 वी रँक ते IPS अनमोल मित्तल यांच्याशी लग्न! औसा उपविभागाला मिळालं युवा महिला IPS अधिकाऱ्याचं नेतृत्व, अरांक्षा यादव यांची नियुक्ती.एकीकडे दिवाळीचा सण संपला असताना दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेच्या ऑक्टोबरच्या हप्त्याची प्रतीक्षा कायम आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो लाभार्थी महिलांना पुढील काही दिवसांत सरकारकडून अधिकृत घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.