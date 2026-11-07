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Ladki Bahin Yojana October Installment : लाडक्या बहिणींचा ऑक्टोबरचा 1500 रुपयांचा हप्ता 'या' तारखेला होणार जमा? समोर आली महत्त्वाची अपडेट, सरकारकडून अधिकृत घोषणा कधी?

Ladki Bahin Yojana October Installment Latest Update : लाडकी बहीण योजनेचा सप्टेंबरचा १५०० रुपयांचा हप्ता जमा झाला आहे. मात्र, ऑक्टोबरचा हप्ता अद्याप प्रतीक्षेत असून नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Ladki Bahin Yojana latest update 2026

Ladki Bahin Yojana latest update 2026

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Ladki Bahin Yojana October installment 2026 : राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर महिन्याचे १,५०० रुपये जमा करण्यात आले. मात्र, दिवाळीपूर्वी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन्ही महिन्यांचे मिळून ३,००० रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा महिलांना होती. प्रत्यक्षात केवळ सप्टेंबरचा हप्ता जमा झाल्याने आता ऑक्टोबरच्या हप्त्याची प्रतीक्षा वाढली आहे.

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