Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकारने ५१०० कोटी रुपये मोफत वाटले, 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे वाढली डोकेदुखी

महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना' अंतर्गत 26.3 लाख अपात्र महिलांना तब्बल 5100 कोटी रुपये वितरित झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने राज्यातील महिलांचे जीवनमान उंचावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्येक पात्र महिलेने दरमहा 1500 रुपये मिळवण्याची ही योजना सत्ताधारी पक्षाच्या निवडणूक यशाचे प्रमुख कारण ठरली. परंतु, नुकत्याच झालेल्या तपासणीत योजनेतील गंभीर अनियमितता उघड झाल्या असून, यामुळे योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..योजनेतील अनियमिततेचा पर्दाफाशराज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) विभागाने केलेल्या तपासणीत 26.3 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना अपात्र ठरविण्यात आले. या महिलांना योजनेच्या सुरुवातीपासूनच दरमहा 1500 रुपये मिळत होते, ज्यामुळे आतापर्यंत सुमारे 15,128 कोटी रुपये अपात्र लाभार्थ्यांवर खर्च झाले. ही रक्कम योजनेच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या 10,000 कोटींच्या बजेटपेक्षा जास्त आहे. यामुळे योजनेच्या प्रारंभिक तपासणी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी 25 ऑगस्ट 2025 रोजी या अनियमिततेची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितले की, अपात्र खात्यांवरील पेमेंट तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे आणि या गैरप्रकाराची सखोल चौकशी सुरू आहे. "आम्ही जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करू," असे तटकरे यांनी ठामपणे सांगितले..Manoj Jarange: मनोज जरांगे OBC मधूनच Maratha आरक्षणावर ठाम का? स्वतंत्र आरक्षणाला विरोध का? टेक्निकल गोष्ट समजून घ्या....योजनेचा आर्थिक भार 'लाडकी बहीण योजना' अंतर्गत आतापर्यंत 29,000 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, ज्यापैकी 5,100 कोटी रुपये अपात्र लाभार्थ्यांवर खर्च झाले. ही रक्कम इतर कल्याणकारी योजनांसाठी वापरली गेली असती तर सार्वजनिक शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजनेला बळ मिळाले असते किंवा राज्यातील सार्वजनिक रुग्णालयांची अवस्था सुधारली गेली असती. या योजनेच्या एकूण 1.5 कोटी नोंदणीकृत लाभार्थ्यांपैकी एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त अपात्र ठरल्याने योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत..सरकारची पुढील पावलेया गोंधळानंतर सरकारने कठोर पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यांवरील पेमेंट तात्पुरते बंद करण्यात आले असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत योजनेच्या पुढील टप्प्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. योजनेच्या तपासणी प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जात आहेत. याशिवाय, जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी सुरू आहे..भविष्यातील आव्हानेया योजनेच्या यशामुळे अनेक महिलांनी सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा दिला होता, परंतु या गैरप्रकारामुळे जनतेत संताप आणि अविश्वास निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की, योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकतेचा अभाव होता. "ही रक्कम गरजूंपर्यंत पोहोचली असती तर खऱ्या अर्थाने समाजाचे कल्याण झाले असते," असे एका कार्यकर्त्याने सांगितले.'लाडकी बहीण योजना' ही महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल मानली जात होती. परंतु, या गैरप्रकारामुळे योजनेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार? सरकारकडे देखील एक दिवसाचा वेळ, शिष्टमंडळ घेणार जरांगेंची भेट.