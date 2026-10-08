Ladki Bahin Yojana Installment Update : लाडक्या बहिणीच्या हप्त्याबाबत महत्त्वाची अपडेट; 'या' महिलांनाच मिळणार 1500 रुपये? योजनेचा पुढील हप्ता हवा असेल तर लगेच करा 'हे' काम

Ladki Bahin Yojana 1500 Rs : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता अद्याप लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. .ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता सप्टेंबरच्या अखेरीस पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे सप्टेंबरचा हप्ता ऑक्टोबरमध्ये मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि e-KYC प्रक्रिया करण्यात आल्यानंतर पात्र लाभार्थी महिलांची संख्या सुमारे १.६६ कोटींवर आली आहे..यापूर्वी महिला व बालविकास विभागाकडून विविध कारणांमुळे सुमारे ६६ लाख लाभार्थ्यांची नावे योजनेतून वगळण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे आगामी हप्ता मिळण्यासाठी लाभार्थींनी योजनेच्या सर्व पात्रता अटी पूर्ण केल्या आहेत का, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..e-KYC पूर्ण नसेल तर हप्ता थांबण्याची शक्यतालाभार्थी महिलेने अनिवार्य e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्यास तिचा हप्ता अडकण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास संबंधित महिला योजनेसाठी अपात्र ठरू शकते. कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता किंवा सरकारी सेवेत असल्यासही पात्रतेवर परिणाम होऊ शकतो. पडताळणीदरम्यान पुरुष लाभार्थ्यांची नावे आढळल्यास अशी नावेही यादीतून वगळण्यात आली आहेत..Ladki Bahin Yojana : 'कोणी माई का लाल आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही'; एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही केलं भाष्य.कोणत्या महिलांना मिळतो योजनेचा लाभ?लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. तिचे वय २१ ते ६५ वर्षांदरम्यान असावे. तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न निर्धारित मर्यादेत असणे, बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडलेले असणे यासह योजनेतील इतर पात्रता निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. चारचाकी वाहनासंदर्भातील अटीदेखील लागू आहेत..Ladki Bahin Yojana September Installment Date : लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची बातमी! सप्टेंबरचा 1500 रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार? समोर आली संभाव्य तारीख.e-KYC का महत्त्वाची?योजनेतील लाभार्थ्यांची ओळख आणि पात्रता तपासण्यासाठी e-KYC प्रक्रियेचा वापर केला जातो. यामुळे डुप्लिकेट नावे, अपात्र लाभार्थी तसेच योजनेच्या निकषांमध्ये न बसणाऱ्या व्यक्तींची पडताळणी करणे शक्य होते. योजनेची रक्कम थेट लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यात जमा केली जात असल्याने e-KYC पूर्ण असणे तसेच आधार-बँक खाते लिंक असणे महत्त्वाचे आहे..हप्ता मिळण्यापूर्वी काय तपासाल?सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता जमा होण्यापूर्वी लाभार्थी महिलांनी आपली e-KYC प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का, आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला आहे का आणि आपण योजनेच्या सर्व पात्रता निकषांची पूर्तता करतो का, हे तपासावे. बँक खात्याची माहिती आणि पेमेंट स्टेटसही नियमितपणे तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आगामी हप्ता मिळण्यासाठी पात्र लाभार्थी महिलांनी आपली कागदपत्रे, e-KYC, आधार-बँक लिंकिंग आणि योजनेतील पात्रता यांची माहिती अद्ययावत असल्याची खात्री करून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.