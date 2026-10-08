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Ladki Bahin Yojana Installment Update : लाडक्या बहिणीच्या हप्त्याबाबत महत्त्वाची अपडेट; 'या' महिलांनाच मिळणार 1500 रुपये? योजनेचा पुढील हप्ता हवा असेल तर लगेच करा 'हे' काम

Ladki Bahin Yojana September Installment Update : लाडकी बहीण योजनेच्या सप्टेंबर हप्त्याची प्रतीक्षा कायम आहे. पात्र महिलांनी e-KYC, आधार-बँक लिंकिंग आणि उत्पन्नासह पात्रता निकष तपासावेत. ₹1,500 हप्ता मिळण्यासाठी कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
Ladki Bahin Yojana September Installment Update

Ladki Bahin Yojana September Installment Update

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Ladki Bahin Yojana 1500 Rs : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता अद्याप लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झालेला नाही.

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