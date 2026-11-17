इमारतींमध्ये लिफ्टचा वापर करताना होणारे अपघात आणि सुरक्षेचे प्रश्न लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात लिफ्ट, एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवेच्या वापरासाठी नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे. 'महाराष्ट्र लिफ्ट्स, एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवेज नियम २०२६' हे नियम १ नोव्हेंबरपासून लागू झाले आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात या नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे..नव्या नियमांमधील सर्वात महत्त्वाची तरतूद लहान मुलांच्या सुरक्षेबाबत आहे. आता १२ वर्षांखालील मुलांना लिफ्ट, एस्कलेटर किंवा मूव्हिंग वॉकवेचा वापर एकट्याने करता येणार नाही. त्यांच्यासोबत एखादी प्रौढ व्यक्ती असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे लहान मुलांना घरातून बाहेर पडताना किंवा मॉलमध्ये जाताना पालकांना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे..Nalasopara Lift Collapsed: नालासोपाऱ्यात मोठी दुर्घटना! सात मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळली, ८ जण गंभीर जखमी; Video Viral.नव्या नियमानुसार, नवीन लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आवश्यक आहे. याशिवाय जुन्या लिफ्टमध्येही सीसीटीव्ही, ऑटोमॅटिक रेस्क्यू डिव्हाइस आणि ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस बसवावे लागणार आहेत. यासाठी संबंधितांना २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. याशिवाय लिफ्टची नियमित तपासणी आणि देखभाल करणे आता सोसायटी व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. लिफ्टची दर महिन्याला सुरक्षा तपासणी करणे, तिच्या देखभालीचा रेकॉर्ड ठेवणे आणि वर्षातून किमान एकदा सुरक्षा ऑडिट करणे आवश्यक असेल. हे ऑडिट अधिकृत यंत्रणेकडून करून त्याचा अहवाल विद्युत निरीक्षकांकडे जमा करावा लागेल. तसेच लिफ्टच्या देखभालीसाठी मान्यताप्राप्त कंत्राटदार नेमणेही बंधनकारक आहे..Aashti Lift Irrigation: आष्टी उपसा सिंचन योजना टप्पा ३ : ३९०० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली, अनगरसह १० गावांत हरितक्रांतीची तयारी.तसेच लिफ्ट किंवा एस्कलेटर वापरताना अपघात झाल्यास त्याची माहिती २४ तासांच्या आत विद्युत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलिसांना द्यावी लागेल. लिफ्ट ऑपरेटरचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. नवीन लिफ्ट बसवण्यापूर्वी विद्युत निरीक्षकांची परवानगी घ्यावी लागेल. एखादी लिफ्ट असुरक्षित आढळल्यास तिचा वापर थांबवण्याचे आदेशही संबंधित अधिकारी देऊ शकतील. या नियमांमुळे केवळ लिफ्ट वापरणाऱ्यांनाच नव्हे, तर इमारतींच्या व्यवस्थापनालाही सुरक्षेबाबत अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.