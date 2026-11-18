राज्यातील रहिवासी इमारती, मॉल्स, रेल्वे स्थानके आणि व्यावसायिक संकुलांमधील लिफ्ट व एस्कलेटरच्या सुरक्षिततेबाबत राज्य सरकारने अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाने महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉक्स नियम, २०२६ अधिसूचित केले असून, १ नोव्हेंबर २०२६ पासून हे नवे नियम राज्यभरात लागू झाले आहेत. यातील नियम १०(१३) नुसार, आता १२ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीच्या सोबतीशिवाय एकट्याने लिफ्ट, एस्कलेटर किंवा मूव्हिंग वॉक (सरकते पट्टे) वापरता येणार नाही..या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित इमारत संकुल किंवा आस्थापनेचा लिफ्ट चालवण्याचा परवाना थेट रद्द केला जाऊ शकतो, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. तसेच, १८ वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीला लिफ्ट ऑपरेटर म्हणून कामावर ठेवण्यासही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे..Sona Mohapatra On Salman Khan : सैनिकांच्या बलिदानावरचा सिनेमा आणि 'दोन पेग'चं गाणं? सलमान खानवर सोना मोहापात्राचा संताप; म्हणाली, "कोणाच्या करिअरला...".२८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत मुदत नव्या नियमांनुसार, आता सर्व नवीन लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वयंचलित बचाव उपकरण (Automatic Rescue Device - ARD) आणि ओव्हरलोड प्रोटेक्शन डिव्हाइस (OLPD) बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या जुन्या इमारतींमधील लिफ्टमध्ये अद्याप या सुविधा नाहीत, त्यांना राजपत्रात नियम प्रसिद्ध झाल्यापासून एक वर्षाची म्हणजेच २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत सुरक्षा यंत्रणा न बसवल्यास संबंधित लिफ्टवर कारवाई होऊ शकते.. मासिक तपासणी, वार्षिक ऑडिट आणि थर्ड-पार्टी विमा बंधनकारक इमारत मालक आणि गृहनिर्माण संस्थांवर (Housing Societies) देखभालीची मोठी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. अधिकृत आणि परवानाधारक कंत्राटदाराकडून दरमहा किमान एकदा लिफ्ट, एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉक्सची तपासणी व सर्व्हिसिंग करणे अनिवार्य आहे. तसेच, दरवर्षी सुरक्षा ऑडिट (Safety Audit) करून त्याचा अहवाल विद्युत निरीक्षकांकडे (Electrical Inspector) सादर करावा लागेल. याशिवाय, अपघातग्रस्तांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी प्रत्येक लिफ्टचा थर्ड-पार्टी विमा (Third-Party Insurance) काढणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे..Youngest Demat Account Holder : वय अवघे ६ दिवस अन् थेट शेअर बाजारात एन्ट्री! १२ दिवसांचा जुना रेकॉर्ड मोडत दिल्लीच्या चिमुकल्याने रचला नवा विश्वविक्रम.अपघाताची माहिती २४ तासांत पोलिसांना देणे बंधनकारक लिफ्ट, एस्कलेटर किंवा मूव्हिंग वॉकशी संबंधित कोणताही अपघात घडल्यास, त्याची माहिती २४ तासांच्या आत संबंधित विद्युत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलिस ठाण्याला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत मिळावी म्हणून देखभाल कंत्राटदारांना २४x७ कॉल-अटेंडन्स सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील..बंद एस्कलेटरचा जिन्यासारखा वापर करता येणार नाही जर एखादी लिफ्ट किंवा एस्कलेटर वापरात नसेल, तर ती काढून टाकावी लागेल किंवा वीजपुरवठा खंडित करून सुरक्षित यांत्रिक स्थितीत ठेवावी लागेल आणि तिचे दरवाजे कुलूपबंद करावे लागतील. विशेष म्हणजे, बंद पडलेले एस्कलेटर किंवा मूव्हिंग वॉक्स पायऱ्या (जिना) म्हणून वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. ६ महिने किंवा त्याहून अधिक काळ बंद असलेला एस्कलेटर पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून सुरक्षा चाचणी घेणे आवश्यक राहील. नॅशनल बिल्डिंग कोड (NBC), BIS मानके आणि UDCPR नियमांचे पालन केल्याशिवाय नवीन लिफ्टला परवाना दिला जाणार नाही, तसेच परस्पर तांत्रिक बदल करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.