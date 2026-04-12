महाराष्ट्र बातम्या

Breaking News Live Update: मुंबईत स्मार्ट व्हिलेज प्रकल्पाच्या नावाखाली कोटींची फसवणूक उघड

Latest Marathi News Live Update

Mumbai Live: मुंबईत स्मार्ट व्हिलेज प्रकल्पाच्या नावाखाली कोटींची फसवणूक उघड

मुंबईत स्मार्ट व्हिलेज प्रकल्पाच्या नावाखाली मोठ्या आर्थिक फसवणुकीचा प्रकार समोर आला असून व्यावसायिक देवेशानंद शिरोडकर यांनी बोरिवली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. डॉ. साजिद सय्यद यांनी स्वतःला भारत सीएसआर नेटवर्कचे अध्यक्ष असल्याचे सांगत विश्वास संपादन केला आणि गोव्यात सरकारच्या सहकार्याने प्रकल्प राबवला जाणार असल्याचे खोटे आश्वासन दिले. सुरुवातीला पन्नास लाख रुपयांचा डिपॉझिट घेतल्यानंतर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीचे फोटो आणि व्हिडिओ दाखवून आणखी गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. गोव्यात इंटरनेट सुविधा उभारणी आणि मुंबईत देखरेख यंत्रणा बसवण्याच्या नावाखाली अतिरिक्त रक्कम उकळण्यात आली. या सर्व प्रकारात एक कोटी तेरा लाख चार हजार पाचशे शहाऐंशी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा दावा करण्यात आला असून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रकल्प अधिकृत असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला. या प्रकरणात इतरांनाही फसवण्यात आले असण्याची शक्यता व्यक्त होत असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

