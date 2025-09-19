महाराष्ट्र बातम्या

मोठी बातमी! राज्यात कधी अन् किती टप्प्यात होणार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका? महत्त्वाची माहिती समोर...

Maharashtra Local Body Elections 2025 : सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक घेण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. अशातच आता या निवडणुका कधी आणि किती टप्प्यात होणार यासंदर्भातील माहितीही पुढे आली आहे.
Maharashtra Local Body Elections 2025

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार आहे. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरु केली आहे. यासंदर्भात राजकीय पक्षांकडून बैठकांचं सत्रही सुरु झालं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक घेण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. अशातच आता या निवडणुका कधी आणि किती टप्प्यात होणार यासंदर्भातील माहितीही पुढे आली आहे.

