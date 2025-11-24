Raj Thackeray : रात्र वैऱ्याची, गाफील राहू नका! मुंबई मनपाची ही शेवटची निवडणूक, त्यानंतर...; राज ठाकरेंचा थेट इशारा

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. त्यानुसार सुरुवातीला २४६ नगर परिषद आणि ४२ नगर पंचायतांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांच्या निवडणूक होईल, अशी माहिती आहे. या निवडणुकांच्या दृष्टीने सर्व राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर आरोप प्रत्यारोप आणि टीका टिप्पणी केली जाते आहे. .अशात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एक मोठं विधान केलं आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही शेवटची निवडणूक असेल, असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला आहे. त्यांच्या या विधानानंतर आता राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. रविवारी राज ठाकरे यांनी मनसेच्या कोकण महोत्सवाला हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं..Raj Thackeray : इथे कशाला टाईमपास करतोस? राज ठाकरेंनी पिट्याभाईला झापलं, मनसेच्या पुण्यातील बैठकीची Inside Story.राज ठाकरे म्हणाले, ''रात्र वैऱ्याची आहे. गाफील राहू नका. आता ज्याप्रकारचं राजकारण सुरु आहे. मुंबईवर ज्याप्रकारचा डोळा आहे. यावर आणि मतदार याद्यांवर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. आपल्या आजुबाजुला कोण मतदार खरे आणि कोण खोटे आहे, हे बघितलं पाहिजे. नाही तर येणारी मुंबई मनपाची निवडणूक ही शेवटची निवडणूक असेल.पुढे ते म्हणाले, जर आपण गाफील राहिलो तर ही महानगरपालिका हातातून गेली म्हणून समजा त्यानंतर या लोकांचं जे थैमान सुरु होईल, ते कुणालाही आवरता येणार नाही, त्यामुळे आपण सर्वांनी सजग होऊन प्रत्येक ठिकाणी लक्ष दिलं पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं..Raj Thackeray: जोशीबुवांनी लक्षात ठेवावं! राज ठाकरे 'त्या' वादग्रस्त विधानावरुन भैय्याजी जोशींवर भडकले, भाजपलाही केला 'हा' सवाल .दरम्यान, राज्यात 2 डिसेंबर रोजी २४६ नगर परिषद व ४२ नगर पंचायतांसाठी मतदान होणार आहे. तर मतमोजणी 3 डिसेंबर 2025 रोजी होणार आहे. याद्वारे एकूण 6,859 सदस्यांची निवड केली जाणार असून त्यापैकी 3,492 जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. या निवडणुकांचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर मुंबईसह राज्यातील इतर महानगरपालिकांची निवडणूक जाहीर होईल, अशी माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.