Supreme Court : स्थानिक निवडणुकांचा मार्ग मोकळा, ठरलेल्या वेळेत उडणार धुरळा; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Maharashtra Local Body Elections: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाचं उल्लंघन झाल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार स्थानिक निवडणुका वेळेत होणार असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या निर्णयामुळे आगामी जिल्हा परिषद नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाला राहून या निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरु राहील असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याचा अर्थ ज्या 40 नगरपालिका आणि 17 नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण 50% पेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या निवडणूक निकालांना या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाचे अधीन राहावे लागणार आहे. या निवडणुकांबाबत पुढील सुनावणी आता २१ जानेवारी रोजी होणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच जानेवारच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठा समोर याप्रकरणाची सुनावणी करावी असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आधीच्या आदेशाप्रमाणे म्हणजेच ३१ जानेवारी २०२६ च्या आधी होतील, हे आता निश्चित झालं आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्या संस्थानंदुरबार 100%पालघर 93%गडचिरोली 78%नाशिक 71%धुळे 73%अमरावती 66%चंद्रपूर 63%यवतमाळ 59%अकोला 58%नागपूर 57%ठाणे 57%गोंदिया 57%वाशिम 56%,नांदेड 56%हिंगोली 54%वर्धा 54%जळगाव 54%भंडारा 52%लातूर 52%बुलढाणा 52%. दरम्यान, या निर्णयानंतर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही प्रतिक्रिया दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयानुसार निवडणुका होणार असतील तर निवडणूक निकालावर टांगती तलवार कायम आहे. म्हणजेच ओबीसी प्रतिनिधींवरची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. हे सरकार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले म्हणून पाठ थोपटत होते, पण आता टांगती तलवार ओबीसी जागांवर आहे. जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूक प्रोसेस सुरू करायला सांगितली. पण ५० टक्के मर्यादा ओलांडू नका सांगितले. एकूणच ओबीसीला मूर्ख बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. असे ते म्हणाले.