Supreme Court : स्थानिक निवडणुकांचा मार्ग मोकळा, ठरलेल्या वेळेत उडणार धुरळा; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Supreme Court Clears Maharashtra Local Body Elections: पुढील सुनावणी आता २१ जानेवारी रोजी होणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच जानेवारच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठा समोर याप्रकरणाची सुनावणी करावी असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
Maharashtra Local Body Elections: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाचं उल्लंघन झाल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार स्थानिक निवडणुका वेळेत होणार असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या निर्णयामुळे आगामी जिल्हा परिषद नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

