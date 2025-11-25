महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Local Body Elections : स्थानिक निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च' फैसला, राजकीय पक्षांची धाकधूक वाढली!

Supreme Court Verdict on Maharashtra Local Body Elections : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. पण त्यांच्या या उत्साहावर आता विरजण पडण्याची शक्यता आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी होणार आहे.
Supreme Court Verdict

Supreme Court Verdict

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. पण या निवडणुकीत काही ठिकाणी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. त्याविरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे सगळ्याचं राजकीय पक्षांची धाकधूक वाढली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याबद्दल राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयात नेमका काय निर्णय होतो? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

Loading content, please wait...
Supreme Court
maharashtra
local governance elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com