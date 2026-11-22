Maharashtra Government Employees Protest : वेतनश्रेणीतील सुधारणा आणि पदनाम बदलाच्या मागणीसाठी मंत्रालयातील लिपिक कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास २५ नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा मंत्रालयीन कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. या आंदोलनामुळे मंत्रालयातील प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..मंत्रालयातील कामकाजासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या विविध टप्प्यांतून कर्मचाऱ्यांची निवड केली जाते. मंत्रिमंडळ व विधिमंडळाचे कामकाज, धोरणात्मक निर्णय, न्यायालयीन प्रकरणे तसेच शासन निर्णयांचे गोपनीय मसुदे तयार करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी हे कर्मचारी पार पाडतात. मात्र, एवढी महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळूनही त्यांना मिळणारे वेतन अत्यंत कमी असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे..मुंबईसारख्या महागड्या शहरात नव्याने रुजू झालेल्या लिपिकाला साधारण ३५ हजार रुपये वेतन मिळते. घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि प्रवासखर्च भागवताना कर्मचाऱ्यांची आर्थिक ओढाताण होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक आणि मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. वेतनातील तफावतीमुळे अनेक तरुण कर्मचारी नोकरी सोडून जिल्हास्तरीय सेवांकडे वळत असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे..सध्या मंत्रालयातील लिपिकांची सुमारे ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. परिणामी, कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. दुसरीकडे, वस्तू व सेवा कर विभागातील कर सहायक, मुंबई महापालिका, उच्च न्यायालय आणि विधानमंडळातील समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणीत तसेच पदनामात सुधारणा करण्यात आली आहे. मग मंत्रालयीन लिपिकांच्या मागण्यांकडेच दुर्लक्ष का, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे..Mantralay News: मोठी बातमी! मंत्रालयातून ४७ लाख ६० रूपयांची चोरी; महिन्याभरातील दुसरी चोरीची घटना.चौथ्या वेतन आयोगापासून सुरू असलेली वेतनविसंगती अद्याप दूर झालेली नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने बक्षी समितीने केलेल्या शिफारशींचीही अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या मागण्यांसाठी १८ नोव्हेंबरला मंत्रालयातील आरसा गेट येथे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले होते. मात्र, शासनाकडून निर्णय न झाल्यास २५ नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे शासन यावर काय भूमिका घेणार, याकडे मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.