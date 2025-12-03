Latest Marathi News Live Update : अरुणावतीचा कालव्याला भगदाड, शेतकऱ्यांचे नुकसान

यवतमाळच्या दिग्रस तालुक्यातील लाख गावाजवळ अरुणावती प्रकल्पाच्या कालव्याला तीन जागी मोठे भगदाड पडल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांत पाणी शिरले आहे. शेतीला तलावाचे स्वरूप आले असून शेतीतील विद्युत खांबही कोसळला आहे. पाण्याचा जोरदार प्रवाह शेतात शिरल्याने पेरणी केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यात गहू, चना, भाजीपाला व इतर पिकांचे नुकसान झाले.आधीच अतिवृष्टी व आसमानी संकटाने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांवर आता सुलतानी संकटाने मार दिला.अरुणावती प्रकल्प प्रशासनाच्या दुर्लक्षित व निष्काळजी धोरणामुळेच हा गंभीर प्रकार घडल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी तातडीने पंचनामा करून योग्य व त्वरित भरपाई देण्यात यावी, तसेच दोषींवर कारवाई करून कॅनलची तात्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.