Latest Marathi News Live Update : इराणने मागितली शेजारी देशांची माफी

Latest Marathi Live Updates 08 march 2026 : ''आखातात पेटलेल्या संघर्षात आता यापुढे इराण कोणत्याही शेजारी देशांवर हल्ला करणार नाही; तसेच आतापर्यंत झालेल्या हल्ल्यांबद्दल इराण माफी मागत आहे,'' असे इराणचे अध्यक्ष मसूद पेजेशकियान यांनी म्हटले आहे.