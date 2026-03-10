Latest Marathi News Live Update : नाशिकच्या रामकुंडात चपला आणि कपडे फेकाफेकी प्रकरणावर गुन्हा दाखल

नाशिकच्या रामकुंडात चपला आणि कपडे फेकाफेकी प्रकरणावर गुन्हा दाखल- नाशिकच्या रामकुंडात चपला आणि कपडे फेकाफेकीनंतर पंचवटी पोलीस ठाण्यात अनोळखी व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल- रंगपंचमीच्या दिवशी सायंकाळी हुल्लडबाजांनी रामकुंडात चपला फेकल्याने पुरोहित संघाने धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी पोलिसांत दाखल केली होती तक्रार- गोदावरी प्रेमी,नाशिककर आणि पुरोहित संघाच्या तक्रारीनंतर पोलिसात गुन्हा दाखल- धार्मिक भावना आणि गंगा गोदावरी तसच रामकुंड ह्या पवित्र स्थळावर हुल्लडबाजी करणाऱ्यांवर कारवाईची सर्व स्तरातून करण्यात आली होती मागणी