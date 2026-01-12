Latest Marathi News Live Update : पुण्यात भाजप-शिवसेनेतच जुंपली, शिंदेंच्या नेत्यानं बावनकुळेंना सुनावलं

पुण्यामध्ये शिवसेना आणि भाजपमध्ये एस आर ए वरून चांगलीच जुंपलेली पाहायला मिळत आहे. कर्वेनगर आणि उत्तमनगर या पुनर्वसनाच्या प्रॉपर्टी कार्डचा विषय 1978 पासून प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील रहिवाशांना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तीन महिन्यात प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचं आश्वासन कर्वेनगर मध्ये प्रचारासाठी आलेले असताना दिल. तर त्यावर आता गुलाबराव पाटील यांनी सडेतोड उत्तर देत एवढे दिवस काय मुहूर्त काढत बसले होते का आणि हे प्रॉपर्टी कार्ड आम्हीच काढून देणार कारण नगर विकास खातं आमच्याकडे आहे असं प्रत्युत्तर बावनकुळे यांना दिले आहे.