Latest Marathi News Updates : नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांचा आज शपथविधी; राष्ट्रपती भवनमध्ये सोहळा

नवी दिल्ली : नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांचा उद्या (ता. १२) शपथविधी होणार आहे. राष्ट्रपती भवनात होणाऱ्या सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू त्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ देतील. तत्पूर्वी, राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, राष्ट्रपतींनी या पदाची अतिरिक्त जबाबदारी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे सोपविली आहे. धनकड यांनी प्रकृतीच्या कारणामुळे दिलेल्या राजीनाम्यानंतर उपराष्ट्रपतिपदासाठी ९ सप्टेंबरला निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीमध्ये ‘एनडीए’चे उमेदवार असलेल्या राधाकृष्णन यांनी विरोधी पक्षांचे उमेदवार न्या. बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा १५२ मतांनी पराभव करून ते विजयी झाले होते. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ते राज्यसभेचे कामकाज हाताळतील.