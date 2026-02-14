Latest Marathi News Live Update : जगभरात आज 'व्हॅलेंटाईन डे' आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने साजरा केला जाणार

कोल्हापूर : पुणे हे केवळ सांस्कृतिक शहर राहिले नसून ते शिक्षण, आयटी आणि स्टार्टअप्सचे जागतिक केंद्र बनले आहे. पुण्याच्या रिअल इस्टेटमध्ये आज केलेली गुंतवणूक म्हणजे तुमच्या कुटुंबाचे सुरक्षित भविष्य. कोल्हापूरकरांच्या विश्वासाला साजेसे उत्तम प्रकल्प आता ‘सकाळ प्रॉपर्टी महायात्रा’ प्रदर्शनात पाहता येणार आहेत. शनिवारी (ता. १४) सकाळी अकरा वाजता हॉटेल पॅव्हेलियनच्या मधुसूदन हॉलमध्ये प्रदर्शनाचे उद्घाटन होईल. महापौर रुपाराणी निकम, िक्रडाई - महाराष्ट्रचे उपाध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या झोनल मॅनेजर रश्मिरेखा पती यांची प्रमुख उपस्थिती असेल. दरम्यान, सलग दोन दिवस प्रदर्शन सुरू राहणार असून, बॅंकिंग पार्टनर बॅंक ऑफ महाराष्ट्र आहे.