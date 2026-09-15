Latest Marathi News Update : दिशा सालियान प्रकरणात आदित्य ठाकरेंचे नाव, संजय राऊत काय म्हणाले

Sanjay Raut Live : दिशा सालियान प्रकरणात आदित्य ठाकरेंचे नाव, संजय राऊत काय म्हणालेSanjay raut : दिशा सालियन प्रकरणात काल सीबीआयने एफआयआर दाखल केला. त्यात आदित्य ठाकरे यांचं नाव आहे. त्यावर आज शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत बोलले आहेत. “या संपू्र्ण विषयावरती मी कधीही बोललो नाही. त्याच्यावर माझं मत व्यक्त केलं नाही. हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. एका मुलीच्या चारित्र्याविषयीचा हा प्रश्न आहे. तिच्या कुटुंबावर कोसळलेला आघात आहे. तिचा मृत्यू दुर्देवी आहे. त्या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांनी वारंवार केला. मुंबई पोलिसांच्या इंटिग्रिटीवर संशय घेता येणार नाही” असं संजय राऊत म्हणाले. “महाराष्ट्रात आता शिवसेनेचं सरकार नाहीय. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नाहीत. फडणवीस मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तेच आहेत. त्यांच्याच काळात या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होऊन क्लोजर रिपोर्ट देण्यात आला. त्यात आदित्य ठाकरे यांचा दुरान्वयेही संबंध नाही असं सांगण्यात आलं” असं संजय राऊत म्हणाले.