Latest Marathi News Live Update: रोहित शेट्टी फायरिंग प्रकरण चार महिन्यापासून फरार आरोपीला उत्तरप्रदेश मधून अटक

रोहित शेट्टी फायरिंग प्रकरण चार महिन्यापासून फरार आरोपीला उत्तरप्रदेश मधून अटकमुंबईतील रोहित शेट्टी यांच्या घराजवळील फायरिंग प्रकरणात फरार आरोपी प्रदीपकुमार रामसिंह उर्फ गट्टू/छोटू आग्रा येथून अटकमुंबई पोलिसांचे विशेष पथक व UP STF च्या मदतीने कारवाईआरोपीला ट्रान्झिट रिमांडवर मुंबईत आणले31 जानेवारीला जुहू येथे रोहित शेट्टी यांच्या घराजवळ गोळीबारघटनेत कोणीही जखमी नाही, मात्र परिसरात भीतीचे वातावरणफायरिंग हा खंडणीसाठी रचलेला कटबॉलिवूडमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा उद्देशमुख्य सूत्रधार शुभम लोणकरसोशल मीडियातून आरोपींची भरतीतरुणांना पैशांचे आमिष दाखवून टोळीत सामीलप्रदीपकुमार टोळीतील सक्रिय सदस्यपुणे, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातून 7 आरोपी आधीच अटकेतपुण्यातील 4 आरोपींना पूर्वी अटकप्रदीपकुमार 4 महिन्यांपासून फरारआग्रा येथील घरी येणार असल्याची माहिती मिळताच अटकआज कोर्टात हजर करून पोलीस कोठडी मागणारचौकशीतून आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता