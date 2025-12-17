Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं

व्यावसायिकाला तब्बल ६०.४८ कोटी रुपयांना फसवल्याच्या आरोपात आर्थिक गुन्हे शाखेने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि पती राज कुंद्रा यांच्याविरोधातील गुन्ह्यात भारतीय दंड संहितेचे कलम ४२० जोडले आहे. या कलमान्वये नोंद गुन्हा सिद्ध झाल्यास सात वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना अखेर मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे याबाबत केलेली शिफरास मान्य झाली आहे. त्यामुळे आता कोकाटे यांची सर्व खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे असणार आहेत..नागपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात महसूल विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. मात्र, या अधिकाऱ्यांचे निलंबन हे कोणत्याही चौकशीविना केल्याने सरकारी शासकीय अधिकाऱ्यांत मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे. या कारवाईच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघाने शुक्रवारपासून (ता. १९ ) बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..म्हापसा येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (JMFC) न्यायालयाने गोवा पोलिसांना ५ दिवसांची कोठडी दिल्यानंतर लुथरा बंधू, सौरभ आणि गौरव यांना अंजुना पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले..लासलगाव बाजार समिती आता केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर परदेशी बाजारातही आपली ओळख मजबूत करत आहे. मक्याच्या प्रचंड आवकेमुळे लासलगावातून थेट व्हिएतनामसाठी मका निर्यातीचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे..शिर्डीत भरचौकात तरुणावर धारदार शस्त्राने सपासप वार करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेने शिर्डीत खळबळ उडाली असून तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. त्या उपचारासाठी आधी साईबाबा संस्थानच्या रुग्णालयात आणि नंतर नाशिक येथे हलवले आहे. नीरज चौधरी असे जखमी युवकाचे नाव आहे. पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरू केला आहे..संग्रामपूर तालुक्यातील वडगाव वाण परिसरात नायलॉन मांजामुळे एका युवकाचा गळा चिरल्याने युवक गंभीर जखमी झाला.. मंगळवारी सायंकाळी संग्रामपूर येथील शेख अनिस शेख गफार हा युवक आपले काम आटपून घराकडे दुचाकीने निघाला असता रस्त्याने जाताना वडगाव वान गावाजवळ नायलॉन मांजामुळे युवकाचा गळा चिरल्याने युवक गंभीर जखमी झाला..जळगावच्या सराफ बाजारात सोन्या आणि चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. सोनं आणि चांदीच्या दराने पुन्हा विक्रमी उच्चांकी गाठली आहे. चांदीच्या दरामध्ये तब्बल 8 हजार रुपये तर सोन्याच्या दरात 700 रुपयांनी वाढ झाली आहे. चांदीचे दर जीएसटीसह 2 लाख 4 हजार 970 रुपयांवर पोहोचले आहे तर सोन्याचे दर 1 लाख 36 हजार 166 रुपयांवर पोहोचले आहेत. जळगावच्या सराफ बाजाराच्या इतिहासात पहिल्यांदाच चांदीच्या दराने दोन लाख चार हजारांचा आकडा पार केला आहे.. जामनेर शहरातील 106 वर्षाच्या करोडो रुपयांची मालमत्ता असलेल्या जुन्या वाचनालयाचे सचिव सुरेश मनोहरलाल धारिवाल यांच्यावर संस्थेचे अध्यक्ष जगन्नाथ दयाराम लोखंडे यांनी आज दिनांक 17 रोजी जामनेर पोलिसात वाचनालयाचे प्रोसिडिंग बुक, सभासद नोंदणी रजिस्टर,चालू जमा पावती पुस्तक,किर्द, गहाळ केल्याप्रकरणी गुन्हा करण्यात आला असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक मुरलीधर कासार यांनी पत्रकारांशी बोलताना माहिती दिली. पुढील तपास पीएसआय कोकाटे करीत आहेत..मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख खून खटल्यातील मुख्य आरोपी वाल्मीक कराडचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. सुशील घोडेस्वार यांनी बुधवारी (ता. १७) फेटाळला..मंत्री माणिकराव कोकाटे आता लीलावती रुग्णालयात दाखल झाले आहेत आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांच्या सदनिका लुटणारे माणिकराव कोकाटे श्रीमंतांच्या लीलावती रुग्णालयात कसे पोहोचले असा प्रश्न आपणा सर्वांना पडतो, असे अंजली दमानिया यांनी म्हटले आहे. त्यांचे ऍफिडेविड मध्ये 48 कोटींची संपत्ती सात घरे पाच गाड्या 16 कोटी ची जमीन आणि दोन कोटीचे सोनं एवढी संपत्ती दाखवलेली असेल.तर अशा लोकांना लाजा कशा वाटत नाही आर्थिक दुर्बल घटकातील लोकांची घरे घेण्याच्या खरंतर यांनी पब्लिक रिप्रेझेंटिव्ह अॅक्ट प्रमाणे राजीनामा द्यायला हवा होता.सेशन कोर्ट मध्ये अपील मध्ये गेले सेक्शन 8(4) ज्यात अपील मध्ये गेलं तर आमदारकी वाचायची आता हा कायदा रद्द करण्यात आला आहे.त्यामुळे आत्ताच्या घटकाला विधिमंडळाने त्यांचे आमदारकी रद्द करायला हवी अशी अपेक्षा आहे.त्यांचे बेल एप्लीकेशन मुव्ह केलंय त्याच्यात फक्त अटकेपासून सूट मिळू शकते. परंतु आमदारकी आणि मंत्रीपद हे दोन्ही रद्द झाले यात काही शंका नाही.. समृद्धी महामार्गावर चॅनल क्रमांक १६८ जवळ मंगळवार १७ डिसेंबर रोजी पहाटे सुमारे ४ वाजताच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. एम एच ०३ के ४९१६ क्रमांकाचे वाहन मुंबईहून उत्तर प्रदेशकडे जात असताना अपघातग्रस्त झाले. या अपघातात घटनास्थळीच एकाचा मृत्यू झाला असून तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत.मृतकाचे नाव मोहम्मद असलम खान वय ४० वर्ष तर जखमी रुग्णाचे नाव मोहम्मद मुस्लिम वय ४०, फातिमा मोहम्मद वय ५२,कंमरू निसा शेख वय ५५ सर्व राहणार नालासोपारा मुंबई अशी आहेत..महायुती करायची असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 15 टक्के म्हणजेच 22 जागा नागपूर महानगरपालिकेत द्याव्यात, अन्यथा स्वबळावर निवडणूक लढवली जाईल, असा स्पष्ट इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते राजेंद्र जैन यांनी दिला आहे. पालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाची कोअर कमिटी बैठक आज नागपुरात पार पडली. या बैठकीत नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीतील जागावाटपावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली..मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना उच्च रक्तदाबाचा त्रास असल्याची माहिती रुग्णालयीन सूत्रांनी दिली..नाशिकच्या पाथर्डी फाट्यावर उड्डाणपुलावर एसटी बसला आग लागल्याची घटना- एसटी महामंडळाच्या शहादा डेपोच्या एसटी बसला आग लागल्याची घटना- बसमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने दुरुस्तीसाठी वर्कशॉपला जात असताना लागली एसटी बसला अचानक आग- सुदैवाने बसमध्ये प्रवासी नसल्याने टळली मोठी दुर्घटना.मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार कायमतातडीची सुनवाणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकारॲड. अनिकेत निकम यांनी तातडीची सुनवाई घेण्यासाठी न्यायालयाकडे केला होता अर्जन्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवादमाणिकराव कोकाटे यांचे वकील उपस्थित होतेकोकाटेंना तातडीचा दिलासा द्यायला कोर्टाचा नकार19 डिसेंबरला होणार सुनावणी .मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावरील अटकेची शक्यता सध्या कायम असून, त्यांना तातडीचा दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. या प्रकरणात तातडीची सुनावणी घेण्यात यावी, यासाठी ॲड. अनिकेत निकम यांनी न्यायालयाकडे अर्ज दाखल केला होता..पुण्यातील वाकडेवाडी येथील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) कार्यालयाबाहेर मनसे कार्यकर्त्यांनी जोरदार आंदोलन सुरू केलं आहे. प्रदूषण नियंत्रणाबाबत अधिकारी गंभीर नाहीत, असा आरोप करत “काम करा अन्यथा खुर्ची खाली करा” अशी ठाम मागणी मनसेकडून करण्यात येत आहे..संग्रामपूर तालुक्यातील वडगाव वाण परिसरात नायलॉन मांजामुळे एका युवकाचा गळा चिरल्याने युवक गंभीर जखमी झाला. काल सायंकाळी संग्रामपूर येथील शेख अनिस शेख गफार हा युवक आपले काम आटपून घराकडे दुचाकीने निघाला असता रस्त्याने जाताना वडगाव वान गावाजवळ ही घटना घडली. त्यावर आता अकोला येथील एका खाजगी रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत..बालभारतीकडून दरवर्षी शालेय अभ्यासक्रमाचे पुस्तके छापली जातात. मात्र ही छापत असताना अधिकृत कंत्राट हा ठाणे येथील सोहेल एंटरप्राइजेस यांना हा कंत्राट देण्यात आलेला आहे.बेकायदेशीरित्या नागपुरातील एमआयडीसी परिसरात असलेल्या प्रतिभा प्रिंटर्समध्ये हे पुस्तक छापले जात होतीत्यामुळे नियमानुसार बालभारतीकडून ज्यांला कंत्राट दिला त्या ऐवजी नागपुरात हिंगणा MIDC मध्ये प्रतिभा प्रिंटरसकडून छापली जात असल्याची माहिती मिळाली आहेयात 10 व्या वर्गाचे गणित आणि इतर विषयाचे पुस्तस्क छापले जात असल्याचे समोर आलेत्यामुळे यावर बालभारतीचे अधिकारी हे पोहचले आहे, यात हिंगणा एमआयडीसी पोलिसांना बोलावून पुढील कारवाई केली जाणार आहे....पुण्यातील ड्रग्स तस्करने घरातच प्रयोगशाळा बनवल्याचं समोर आलं आहेप्रयोगशाळेत लाखो रुपयांचा गांजा तयार करत होतापरदेशातून कच्चा माल आणून तयार करत होता गांजालाखो रुपयांचे मशीन सह गांजा पोलिसांनी केला जप्तया प्रकरणी ५ आरोपींकडून ३.४५ कोटी रुपयांचे विविध प्रकारचे अमली पदार्थ जप्त.आगामी निवडणुका आणि ३१ डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कल्याण भरारी पथकाने मोठी कारवाई करत गोव्यावरून कर चुकवून बेकायदेशीरपणे महाराष्ट्रात विक्रीसाठी आणलेला सुमारे ७० लाख रुपये किमतीचा महागड्या दारूचा साठा जप्त केला आहे. .मुंबईतील ईडी कार्यालयावर काँग्रेसचा मोर्चा काढण्यात आला आहे. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी हा मोर्चा काढण्यात आला.. मला काहीही झालं तर आज ज्यांची ज्यांची नाव मी घेतली ते जबाबदार असतीलSP नी ही माहिती का लपवली प्रकाश शिंदे याचा उल्लेख का नाही त्या माणसाला अटक का केली नाही पार्थ पवार आणि मोहोळ यांचा राजीनामा घेतलाच पाहिजे जर पोराचं नाव आलं म्हणून बापाचा राजीनामा मागता तर भावाचं नाव आलं तर उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा त्यांना मागाल काआता बघू की किती आमदार आणि खासदार राजीनामा मागतील माझा पक्ष तर राजीनामा मागेलच एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करत आहेतएकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मी मागणी करत आहे. अखिल भारतीय संत समितीची राष्ट्रीय चिंतन बैठक नाशिकमध्ये पार पडली. या बैठकीला देशभरातील साधू महंत उपस्थित होते. त्र्यंबकेश्वर आणि तपोवन परिसरात मांस आणि मद्य विक्री पूर्णतः बंद करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली..भाजपा शिवसेनेची ठाण्यात होणार बैठकठाणे जिल्ह्यातील मनपा निवडणुकांसाठी होणार बैठकपक्षीय बलाबलनुसार जागा वाटपांवर होणार चर्चाभाजपा आणि शिवसेना ठेवणार एकमेकांसमोर जागावाटपांचे प्रस्तावभाजपाकडून प्रमुख जबाबदारी आमदार निरंजन डावखरे यांच्याकडे तर शिवसेनेतून प्रमुख जबाबदारी खासदार नरेश म्हस्के यांच्याकडेदोन बैठकीत जागांचा तिढा सोडवण्याचा वरीष्ठांचा आदेश.पुण्यातील वारजे परिसरात रात्री १२.३० वाजता अपघातवारजे परिसरातील RMD सिंहगड स्प्रिंगडेल शाळेजवळ हा अपघात घडला7-8 वाहनांचा विचित्र अपघात, अपघातात टेम्पो, ट्रक आणि चार चाकी वाहनांचा समावेशअपघातात वाहनांचे मोठे नुकसान.कॉलेजला जात असताना समोरून दुचाकी धडकल्याने झालेल्या भीषण अपघातात विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना बुलढाण्यातील डोंगरशेवली गावाजवळ घडली.ॠतूजा सावळे(१९ वर्ष, रा. डोंगरशेवली) असे अपघातात ठार झालेल्या विद्यार्थिनीचे नाव असून, ती बुलढाणा येथील राजर्षी शाहू महाराज आयुर्वेद महाविद्यालयात शिक्षण घेत होती.काल सकाळी महाविद्यालयाला जात असतानाच समोरून येणार्या दुचाकीने ॠतूजाला धडक दिली.एका बाजूला जाण्याच्या प्रयत्नात तिचे डोके बसला धडकले आणि ती खाली कोसळली..धंद्यासाठी गाड्या आणू नका, नाहीतर मुळशी पॅटर्न करेन अशी धमकी जाकीर गणी मुजावर (वय ४५) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हडपसर पोलीस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दत्तात्रय मोरे (वय ५०) असे गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी व फिर्यादी दोघेही टुर्स अँड ट्रॅव्हल्स व्यवसायात आहेत. त्यांच्या टुरीस्ट गाड्या मुळशी तालुक्यातील निवे येथील आश्रमात लावलेल्या आहेत. आश्रमाच्या अनुयायांची ने-आण करण्याची फिर्यादीची व्हेंडरशिप आहे. मोरे यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी फिर्यादीला 'मुळशीमध्ये पाय ठेवायचा नाही. इकडे धंद्यासाठी गाड्या आणायच्या नाहीत. नाहीतर मुळशी पॅटर्न करेन' अशी धमकी दिली होती. घाबरलेल्या फिर्यादीने हडपसर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशीसाठी पोलिसांनी मोरे यांना फोन केला. त्याचा राग आल्याने आरोपीने मोबाईलवरून फिर्यादी मुजावर यांना फोन करून 'तु माझी पोलिसांकडे तक्रार का केली? तुझ्याकडे बघून घेतो' अशी धमकी दिली..वाहतूक कोंडी मुळे मुंबईकरांना जो मनस्ताप झालेला त्या मुळे मूड इंडिगो रद्दआई आई टी मुंबई ने घेतला निर्णयकाल दिवस भर पवई , साकी नाका, चांदिवली विभागात ट्रॅफिक जाम.राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत. फडणवीस यांच्या भेटीसाठी अजित पवार मुंबईत वर्षा बंगल्यावर पोहोचले आहेत. महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट असल्याचं सांगण्यात येतंय..माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांच्यासह काही नगरसेवक यांनी सत्ताधारी असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये प्रवेश केलाय ,त्यामुळे काँग्रेसचा बालेकिल्ला असणाऱ्या लातूर शहर महापालिकेत यावेळी निवडणुकीआधीच काँग्रेसला उतरती कळा लागल्याचे चित्र दिसतंय., काँग्रेसचे नेते तथा लातूर शहराचे आमदार अमित देशमुख यांची या निवडणुकीत खऱ्या अर्थाने प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे..वाशिम जिल्ह्यात एक्सप्लोसिव्ह साहित्याच्या प्रकरणात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी चोरी गेलेल्या विहीर फोडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे १ लाख ७७ हजार रुपयांच्या डेटोनेटरचा साठा वाशिम स्थानिक गुन्हे शाखेने हस्तगत केला आहे. गुप्त माहितीच्या आधारे सावरगाव बरडे शेतशिवारात छापा टाकत सोयाबीन कुटाराच्या गंजीमध्ये लपवून ठेवलेले सात नायलॉनच्या गोण्यांमधील डेटोनेटर जप्त करण्यात आले. या प्रकरणात चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून, पुढील तपास वाशिम ग्रामीण पोलीस करत आहेत..गेल्या काही आठवड्यांपासून शहरातील हवेची गुणवत्ता निर्देशांक (एक्युआय) सातत्याने ‘मध्यम’ (१०१-२००) ते ‘खराब’ (२०१-३००) या श्रेणीत वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांची तैनाती, कचरा जाळण्यावर कडक बंदी, बांधकाम स्थळांवरील धूळ नियंत्रण आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या ठिकाणी काम बंद करण्याच्या उपायांचा आता होणार समावेश शहरात ऑक्टोबर २०२५ पासून १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या सुमारे ७६ दिवसांपैकी तब्बल ४८ दिवस ‘मध्यम’ एक्युआय नोंद डिसेंबर महिन्यातील ६ दिवस ‘खराब’ श्रेणीत एक्युआय नोंद.वांद्रे–वरळी सी लिंकवर एक धोकादायक घटना घडली आहे, जिथे तब्बल 250 किलोमीटर प्रतितास वेगाने कार चालवणाऱ्या तरुणाविरोधात वरळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी संबंधित कार ताब्यात घेतली असून, ही कार क्रमांक HR 70 F 1945 सुपर वेल कॉमट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. कारचा मालक नीरव पटेल (रा. अहमदाबाद) असून, कार चालवणारा फैज एडनवाला (वय 36, रा. खार पश्चिम, मुंबई) आहे. फैज हा कार डीलर असून, वाहन मालकाने तात्पुरत्या स्वरूपात त्याच्याकडे दिले होते. वरळी पोलीस तपास सुरु असून, पुढील कारवाई केली जाणार आहे..छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील किमोथेरपी सेंटर सात दिवस उलटूनही सुरू न झाल्याने जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कमलाकर मुदखेडकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ६ डिसेंबर रोजी मध्यरात्री अचानक पाहणी केली असता किमोथेरपी सेंटर बंद असल्याचे निदर्शनास आले होते आणि त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघाडणीही करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही परिस्थितीत कोणताही बदल न झाल्याने आरोग्य विभागाने ही नोटीस दिली असून, सात दिवसांत सेंटर सुरू न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे नोटीसीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. .मुंबईतील धारावी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या नॅचरल पार्क परिसरात इंटरनेट डक्टमध्ये वायर दुरुस्ती सुरू असताना सुमारे ९ फूट लांबीचा अजगर आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच प्रशिक्षित सर्पमित्र असलेले पोलीस कॉन्स्टेबल सचिन मोरे तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. अत्यंत धैर्य, संयम आणि कौशल्य दाखवत त्यांनी अजगराला सुरक्षितरीत्या पकडून यशस्वी रेस्क्यू केले. त्यानंतर या अजगराला पुढील उपचार व नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले. या तातडीच्या आणि धाडसी कारवाईमुळे परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा श्वास घेतला..बंगळूर : राज्यातील तापमानात लक्षणीय घट झाल्यामुळे, बाल हक्क संरक्षण आयोगाने शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाला शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता लक्षात घेऊन, शिक्षणाचे तास तात्पुरते एलकेजी ते बारावीपर्यंत बदलण्याचे आवाहन केले आहे..अंबरनाथ पश्चिमेतील नवीन भेंडीभाडा परिसरात मध्यरात्री एक खळबळजनक घटना घडली. भाजपचे प्रभाग क्रमांक ४ क मधील उमेदवार पवन वाळेकर यांच्या कार्यालयावर अज्ञात इसमांनी गोळीबार केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण अंबरनाथ शहरात एकच खळबळ उडालीये..चंदगड : सडेगुडवळे (ता. चंदगड) गावच्या हद्दीत शिकारीसाठी आल्याप्रकरणी १० संशयितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. लखन शिवाजी हेगडे, अक्षय हेगडे (दोघेही रा. माणगाववाडी, ता. हातकणंगले), अन्वर इब्राहीम पटेल, इर्शाद नदाफ, बबलू नदाफ, दाऊद अजीज नदाफ, शाबीर दस्तगीर जमादार (सर्वजण रा. दानोळी, ता. हातकणंगले), अमीन रहिमबक्ष मुजावर (रा. गंजीमाळ मानेनगर, रुकडी, ता. हातकणंगले), दिगंबर पांडुरंग अनगुडे व महादेव अमृसकर (दोघेही रा. कानूर खुर्द, ता. चंदगड) अशी त्यांची नावे आहेत. .कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता. १७) राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट) चे नेते वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ हे प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. मुंबईत असल्याने त्यांची आज पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा होऊ शकली नाही. महापालिका निवडणुकीसाठी महायुती म्हणूनच सामोरे जाणार असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यासंदर्भात विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान नागपूर येथे त्यांची भाजपचे नेते उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील व आमदार अमल महाडिक यांच्यासोबत बैठक होऊन चर्चाही झाली आहे. पुन्हा यासंदर्भात महायुतीच्या नेत्यांसोबत बैठक होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी, मंत्री मुश्रीफ हे उद्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत..कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांची बुधवारी (ता. १७) विजयी संकल्प महासभा होणार आहे. येथील दसरा चौकात दुपारी तीन वाजताही सभा होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष बाबूराव आयवळे व महानगर अध्यक्ष अरुण सोनवणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..नवी दिल्ली : ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने’त बदलाचे ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक-२०२५’ आज लोकसभेत विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात सादर करण्यात आले. केंद्र सरकार हे महात्मा गांधी यांचे नाव मिटवायला निघाले असल्याचा घणाघाती आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. दुसरीकडे विधेयक मांडणारे ग्रामविकास आणि कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ‘विकसित भारत- जी राम जी विधेयक’ महात्मा गांधी यांच्या विचारांना अनुसरून असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. .Latest Latest Marathi Live Updates 17 December 2025 : राज्यात महानगरपालिकेच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असतानाच राजकीय जोर-बैठकांना वेग आला आहे. सत्ताधारी महायुती आणि विरोधकांच्या महाविकास आघाडीतील (मविआ) घटक पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये दिल्ली ते मुंबई अशी राजकीय खलबते रंगल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. तसेच 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने'त बदलाचे 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक-२०२५' लोकसभेत विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात सादर करण्यात आले. केंद्र सरकार हे महात्मा गांधी यांचे नाव मिटवायला निघाले असल्याचा घणाघाती आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. महापालिका निवडणुकीनंतर आता इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाची पन्नास टक्के मर्यादा न ओलांडलेल्या कोल्हापूरसह राज्यातील १४ जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. अर्जेंटिनाचा महान फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी याने मंगळवारी 'वनतारा' या वन्यजीव संरक्षण व संवर्धन केंद्राला भेट दिली. यासह देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर... मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.