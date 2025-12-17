महाराष्ट्र बातम्या

Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं

Breaking Marathi News live Updates 17 December 2025 : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर..
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कुंद्रा दाम्पत्यावर फसवणुकीचे कलम

व्यावसायिकाला तब्बल ६०.४८ कोटी रुपयांना फसवल्याच्या आरोपात आर्थिक गुन्हे शाखेने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि पती राज कुंद्रा यांच्याविरोधातील गुन्ह्यात भारतीय दंड संहितेचे कलम ४२० जोडले आहे. या कलमान्वये नोंद गुन्हा सिद्ध झाल्यास सात वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे.

