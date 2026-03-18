Latest Marathi News Live Update : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदासाठी आज निवडणूक; राष्ट्रवादीकडून कोणाला संधी? राजकीय वर्तुळात उत्सुकता

- नाशिकच्या तपोवन वृक्ष तोडप्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी- मनसे पदाधिकारी आणि ॲड. नितीन पंडित यांनी तपोवन वृक्ष तोडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलीये याचिका - झाड तोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी नितीन पंडित यांनी दाखल केलीये याचिका - मागील सुनावणीत पालिका प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने सुनावणी ढकलण्यात आली होती पुढे- आज प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास एकतर्फी सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्ते करणार- नाशिक महापालिकेकडून शहरात अन्य ठिकाणी झाडं तोडली जात असल्यावरही स्थगिती घेण्याचा याचिकाकर्त्यांचा प्रयत्न- आजच्या सुनावणीत तरी महापालिकेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येते का? याकडे लक्ष