Latest Maharashtra News Updates : कुख्यात गुंड छोटा राजनचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

म्हाडाच्या मुंबईतील दुकानांचा गुरुवारी लिलाव करण्यात येणार आहे. 149 दुकानांसाठी अनामत रकमेसह 454 अर्ज आले आहेत. म्हाडाने ठरवून दिलेल्या किमतीपेक्षा जादा बोली लावणाऱ्या अर्जदाराला दुकान मिळणार आहे. गेल्या लिलावात विक्री न झालेल्या गोरेगावच्या बिंबिसार नगरमधील दुकानाचादेखील यंदाच्या लिलावात समावेश आहे. या दुकानाची बेस प्राईज गेल्या लिलावात 13 कोटी 93 लाख रुपये होती. यंदा या दुकानाची बेस प्राईज 12 कोटी 63 लाख रुपये ठेवली आहे. त्यामुळे यंदा तरी या महागड्या दुकानाची विक्री होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.