Mumbai-Pune Latest Rain Updates Maharashtra: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर

घनसावंगी तालुक्यातील एकरुखा येथील शेतकरी अण्णासाहेब कारभारी सानप वय ( वर्ष 65 ) हे शेतकरी सोमवार (ता. 18) शेतातून घरी परत येत असताना गावाजवळील बहिरी नदीच्या पुलावरून घसरून पाण्यात वाहून गेल्याची घटना घडली. या घटनेस अडोतीस तासानंतर दहिगव्हाण शिवारात मृतदेह सापडला..चेंबूर (पूर्व) येथील माहुल परिसरात भक्ति पार्क व म्हैसूर कॉलनी या स्थानकांच्या दरम्यान धावणारी मोनोरेल मध्ये बिघाड होऊन अचानक थांबल्याने प्रवाशांची मोठी अडचण झाली. ही घटना मंगळवारी सायंकाळी साडेसहा वाजताच्या सुमारास घडली. मोनोरेलमध्ये अडकलेल्या ३०० प्रवाशांची सुटका करण्यात आलेली आहे..मुंबईत मुसळधार पाऊस सुरूच आहे. दरम्यान, म्हैसूर कॉलनी आणि भक्ती पार्क स्टेशन दरम्यान एलिव्हेटेड मोनो रेल अडकल्याची घटना घडली. यानंतर रेस्क्यू ऑपरेशन करून प्रवाशांची सुटका करण्यात आली असून भाजप आमदारांनी वक्तव्य केले आहे. भाजप आमदार कॅप्टन तमिळ सेल्वम म्हणाले की मी बीएमसीच्या अतिरिक्त आयुक्तांशी बोललो. १०-१२ प्रवाशांना वगळता सर्वांना वाचवण्यात आले आहे. अग्निशमन दल उशिरा पोहोचले पण सर्वजण सुरक्षित आहेत. प्रवाशांची संख्या जास्त असल्याने हे घडले. प्रवाशांनी ट्रेनच्या क्षमतेचा विचार करायला हवा होता. बीएमसी आणि एमएमआरडीए येथे आले आणि सर्वांना वाचवण्यात आले. .सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील चांदोली परिसरासह वारणा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी सुरु असून धरणाच्या पाणी पातळी वाढ होत असल्याने ती नियंत्रीत ठेवण्यासाठी रात्री ८ वाजता धरणाचे चार वक्राकार दरवाजे तीन मीटर ने उचलून सांडव्यावरून ३८३७० व विद्युत गृहातून १६३० क्युसेक असा एकूण ४० हजार क्युसेक विसर्ग वारणा नदीपात्रात सोडण्यात आला आहे.त्यामुळे वारणा नदीच्या पाणी पातळीत मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे.वारणा काठी पुरपरिस्थिती तयार झाली आहे.सोनवडे येथील ३ कुटुंब सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर झाली आहेत..निफाड नगरपंचायतच्या नगराध्यक्षपदावर रत्नमाला संपत कापसे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. माजी नगराध्यक्ष शारदा नंदकुमार कापसे यांनी ०६ ऑगस्ट २०२५ रोजी राजीनामा दिल्यानंतर हे पद रिक्त झाले होते..हवामान विभागाने अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यामुळे पनवेल महानगरपालिकेने बुधवार, २० ऑगस्ट रोजी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि प्रशिक्षण केंद्रांना सुट्टी जाहीर केली आहे. तसेच हे सर्व सरकारी आणि खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा, अनुदानित आणि विनाअनुदानित संस्था, आश्रम शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये आणि व्यावसायिक आणि प्रशिक्षण संस्थांना लागू असल्याचे म्हटले आहे. .पुणे शहरात सुरू असलेल्या पावसाचा फटका वाहतुकीला बसला आहे. पुण्यातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या डेक्कन परिसरातील जंगली महाराज रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झालीय. नदीपात्रातील रस्ते बंद केल्याने पुणेकरांना वाहतूक कोंडी झालीय..रात्री पासून शहापूर तालुक्यात मुसळधार पाऊस बरसत असून नदी नाले ओसंडून वाहू लागले आहेत. तर दुसरीकडे धरण क्षेत्रात देखील सततधार सुरू असल्याने धरणांच्या पाण्याच्या पातळीत कमालीची वाढ झाल्याने धरणाचे दरवाजे उघडले गेले आहेत. मुंबई ला पाणी पुरवठा करणारा तानसा धरणाचे स्वयंचलित 21 दरवाजे उघडल्याने धरणातून 23210.46 क्यूसेकने पाण्याचा विसर्ग तानसा नदीत होत असल्याने नदीला पुराचे स्वरूप आले आहे. या मुळे तनसा नदी काठी असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..मोनो रेल्वे सायंकाळी ६.१५ वाजेदरम्यान चेंबूर ते भक्ती पार्क दरम्यान बंद पडली. प्रवाश्यांनी आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदतीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या १९१६ या क्रमांकावर संपर्क साधला. त्याची तातडीने दखल घेत मुंबई अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत तीन स्नोर्केल वाहनांच्या साहाय्याने मदत कार्य सुरु केले आहे..आज दिनांक 19/08/2025 संध्याकाळी 6.00 वाजता मन्याड मध्यम प्रकल्प पूर्ण संचय पातळीने म्हणजेच 100 % पूर्ण भरले असून मन्याड धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये सुरू असलेल्या पावसामुळे मन्याड धरणाच्या पाणी पातळीत वेगाने वाढ होऊ शकते मन्याड धरणावरील असलेल्या माणिकपुंज प्रकल्पातून सुमारे 900 ते 1000 क्युसेक्स विसर्ग (येवा) नदी पात्रात सुरू आहे . तरी नदीकाठावरील नागरिकांना तसेच पशुधन, चीज वस्तू, शेती मोटार पंप, गुरेढोरे सुरक्षितेच्या दृष्टीने सतर्कतेचा इशारा देण्यात येत आहे ..कांदिवलीतील गौतम नगर परिसरात 45 वर्षीय व्यक्ती पाण्यात बुडाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेनंतर अग्निशमन दलाचे जवान आणि समता नगर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून शोधमोहीम सुरू आहे. पोलीस आणि फायर रेस्क्यू पथक त्या व्यक्तीचा शोध घेत आहेत..तलाठी पतीने पॅरालिसिस झालेल्या पत्नीला जबर मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना आंबेगाव बुद्रुक येथे घडली आहे . तोंड दाबुन झटापट झाली त्यावेळी पीडित महिला गळ्याला नख लागुन ओरखडे येवुन जखमी झाली आहे .तर आलेल्या मेव्हण्या ला देखील मारहाण करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पत्नीने दिलेल्या फिर्यादीवरून तलाठी पतीवर आंबेगाव पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मुंबईत मागील २४ तासांत ३५० मिमी पावसाची नोंद झाली असून, मुसळधार पावसामुळे सखल भागात पाणी साचले आहे. परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व मुंबईचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज महापालिकेच्या आपत्कालीन कक्षास भेट दिली.. गगनबावडा मार्गावर पाणी आल्याने या मार्गावरील वाहतूक ठप्परस्त्यावर नदीचे पाणी आल्याने रुग्णाला उपचारासाठी पोलिसांनी, ग्रामस्थांनी खांद्यावर नेलं उचलूनगगनबावडा तालुक्यातील किरवे आणि लोंघे रस्ता जलमय, वाहतूक ठप्प!रुग्णवाहिकेला रस्ता नाही.मुसळधार पावसामुळे अविनाश भोसले हेलिकॉप्टरला लोणावळाजवळ आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले..पुण्याहून मुंबईला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मनिसला जाणारी डेक्कन एक्सप्रेस आज रद्द झाली आहे. मध्य रेल्वे प्रशासनाने याबाबतची माहिती दिली आहे. पुणे मार्गे जाणाऱ्या अनेक ट्रेन आज पुणे किंवा पनवेल पर्यंत धावणार आहेत.निफाड साखर कारखाना एक महिन्यात जिल्हा बँक विक्री करणार असून, या विक्रीला आमचा तीव्र विरोध आहे. निसाकाची ही शेवटची लढाई आहे. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, हा कारखाना कदापि विक्री करू दिला जाणार नाही, असा ठराव भाऊसाहेबनगर येथील कामगार आणि शेतकरी सभासदांच्या सभेत होऊन निसाकाच्या भाडेतत्त्व कालावधीतील व्यवहारांची जिल्हा बँक आणि संबंधित ठेकेदारांची चौकशी व्हावी व भाडेपट्टा कराराची पुनर्रचना करावी, अशी मागणी करण्यात आली..मुंबईत मुसळधार पाऊस सुरु आहे. ठाण्यातील काजूपाडा भागात पाणी साचलं आहे. कंबरेएवढं पाणी अनेक भागात आहे तर वाहनेसुद्धा पूर्ण पाण्यात आहे. अनेक वाहनांचं नुकसान झालं आहे. .मुंबईच्या साकीनाका विभागात मोठ्या प्रमाणात पाणी सासल्यामुळे दोन्ही बाजूचे मार्गिका बंद झालेली आहे बस असेल किंवा रिक्षा असेल आणि इतर वाहन देखील बंद घाटकोपर अंधेरी लिंक रोड बंद.महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढला आहे. नांदेडमधील मुखमेड गावात ढगफुटी झाली असून हसनाळ गाव उध्वस्त झालं आहे. .मुंबईत कोसळणाऱ्या मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळे रोहित शर्माने इंस्टाग्रामवर स्टोरी शेयर केली आहे. ज्यामध्ये तो म्हणला आहे सगळ्यांनी काळजी घ्या, घरी राहा, सुरक्षित राहा..कल्याण-कर्जत राज्य महामार्ग पाण्याखाली गेला आहे.उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस पडत आहे, ज्यामुळे धरणात पाण्याची आवक वाढली आहे. सध्या धरण 104 टक्के भरलेले आहे. धरणातील पाणी पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी आज दुपारपासून 11,600 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. कालपासून वीर धरणातून नीरा नदीत 33,500 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. वीर आणि उजनी धरणातून पाणी सोडल्यामुळे भीमा नदीकाठी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..ठाण्यातील लोकमान्य नगर परिसरातील संतोष पाटील नगर येथे असलेल्या घरावर दरड कोसळलीएक जण जखमी कळव्यातील छत्रपती शिवाजी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल...यामध्ये घराचं प्रचंड मोठ नुकसान झाले आहेघरमालक जय मातेरे आहेतदरड कोसळल्यामुळे आजूबाजूची चार घरे देखील खाली करण्यात आली आहेउर्वरित रहिवासी हे त्यांच्या राहण्याची सोय त्यांच्या नातेवाईकांकडे केली आहे.गेल्या तीन दिवसापासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे पंचगंगा नदीची वाटचाल इशारा पातळीकडे सुरू आहे. सध्या राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडून पंचगंगेच्या पाण्याचा प्रवाह, पाण्याची खोली आणि पडणारा पाऊस याचा सर्वे केला जातोय. पंचगंगा नदीवरील राजाराम बंधारा परिसरात जलसंपदा विभागाच्या चार अधिकाऱ्यांनी अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीसह बोटीतून हा सर्वे केला आहे. या सर्वेतून पुढे पूर नियंत्रणासाठी आणि अलमट्टीतून किती विसर्ग केला पाहिजे यासाठी देखील मदत होणार आहे..येत्या 24 तासात मुंबई, पुण्यासह, कोकण किनारपट्टीवर असलेल्या जिल्ह्यात अती मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता पुणे वेधशाळेने वर्तवली आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा आणखी तीव्र झाल्यामुळे पश्चिमेकडे त्याचा जोर अधिक आहे. परिणामी महाराष्ट्रातील बहुतांश सर्व जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडतोय. मुंबईत गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेला पाऊस आणखी 24 तास राहण्याची शक्यता पुणे वेधशाळेकडून वर्तवण्यात आली आहे. सतत होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे घाटमाथ्यावर असणाऱ्या पर्यटन क्षेत्रावर जाणं टाळावं असं आवाहन सुद्धा हवामान शास्त्रज्ञांनी केलं आहे..गेल्या तीन दिवसापासून कोल्हापूर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस कोसळतोय परिणामी पंचगंगेची वाटचाली संथ गतीने इशारा पातळीकडे सुरू आहे. तर 77 बंधारे पाण्याखाली गेल्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. कोल्हापूरहून कोकणाकडे जाणारा मार्ग अर्थात सिंधुदुर्ग रत्नागिरी कडे जाणारी वाहतूक पूर्णतः कोलमडली आहे. पुराचे पाणी रस्त्यावर आल्यामुळे कोकणाकडे जाणारी आणि येणारी दोन्ही बाजूकडील वाहतूक बंद केली आहे. तर राधानगरी धरणाचे सातही स्वयंचलित दरवाजे उघडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात होत असल्याने पंचगंगेसह सर्वच नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत..मुंबईत अजूनही पाऊस सुरूच असून आज पहाटे 4 ते सकाळी 11 पर्यंत सरासरी 150 मिमी पेक्षा अधिक पाऊस झालेला आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे ते सातत्याने पावसाच्या परिस्थितीचा आढावा घेत असून महापालिका आयुक्त परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत .मुंबईत सकाळपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे अनेक रस्त्यांवर पाणी साचले असून रस्त्यांना अक्षरशः नद्यांचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. यामध्ये महापालिकेच्या के पूर्व प्रभागातील ओल्ड नागरदास रोडवर गटाराचे झाकण तुटल्याचे समोर आले आहे. मात्र या ठिकाणी ना महापालिकेने कोणती सुरक्षिततेची उपाययोजना केली आहे, ना कुठलाही कर्मचारी तैनात केलेला आहे. त्यामुळे फुटपाथवरून जाणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या धोकादायक परिस्थितीचा आढावा आमचे प्रतिनिधी संजय गडदे यांनी घेतला..मिठी नदीच्या पाण्याची पातळी धोकादायकरीत्या वाढल्याने परिस्थिती गंभीर झाली आहे. यामुळे एनडीआरएफची पथकं तातडीने दाखल झाली असून परिसरातील नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की त्यांनी त्वरित आपली घरं खाली करून सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करावं. प्रशासनाकडून मदतकार्य सुरू असून नागरिकांनी शांतता आणि सहकार्य राखण्याचं आवाहन केलं आहे..कोल्हापुरात संततधार पावसामुळे पंचगंगा नदीची पाणी पातळी वाढत असून राजाराम बंधाऱ्यावरची पातळी 36 फुटांवर पोहोचली आहे. राधानगरी धरणाच्या सातही दरवाजांतून विसर्ग सुरू असून नदीची पातळी 34.9 फुटांवर नोंदली गेली आहे. गगनबावडा राष्ट्रीय महामार्गावरील मांडूकली येथे रस्त्यावर पाणी आल्याने वाहतूक बंद करण्यात आली आहे, तर गडहिंग्लज तालुक्यातील नांगनूर बंधाऱ्यावर पाणी आल्याने हा मार्गही बंद करण्यात आला असून वाहतूक संकेश्वर मार्गे वळवली आहे. संभाव्य पूर परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज ठेवली असून जीपीएस ट्रॅकिंग व तांत्रिक उपकरणांच्या सहाय्याने पंचगंगेच्या पाणी पातळीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे..पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील ब्रिटिशकालीन भाटघर धरण गेल्या काही दिवसांपासून पडणाऱ्या संततधार पावसामुळे शंभर टक्के भरलं आहे. त्यामुळे धरणाच्या ४५ स्वयंचलीत दरवाज्यांपैकी १६ दरवाजे पूर्ण क्षमतेने उघडण्यात आले असून, तब्बल १३ हजार क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग नीरा नदीपात्रात सुरू आहे. पावसाच्या तीव्रतेनुसार विसर्गामध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार असल्याचे पाठबंधारे विभागाने सांगितले आहे. तसेच नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी आणि नदीपात्रात न उतरावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. २४ टीएमसी क्षमतेच्या या धरणातून पुणे जिल्ह्यासह सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील काही भागांना पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटल्याने नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे..हवामान विभागाने पुणे, मुंबई, रायगड, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांसाठी पुढील तीन तास अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. या कालावधीत ४० ते ६० किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहणार असून मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे व मुंबईसह संपूर्ण घाट परिसरात रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..अंधेरी ओल्ड नागरदास रोड परिसरातील दुकानांमध्ये पावसाचे पाणी घुसल्याने व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दुकानात तब्बल चार फुटांपर्यंत पाणी साचल्याने मालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पाऊस काहीसा कमी झाल्यानंतर दुकानदारांनी हाताने व बादल्यांनी पाणी काढण्याचे काम सुरू केले असून, परिसरात हताश आणि चिंताग्रस्त वातावरण आहे..एल बी एस मार्ग वाहतुकीसाठी बंद झाला आहे. कुर्ला एलबीएस मार्गावर कमरेपेक्षा जास्त पाणी भरलं आहे. दुसरीकडे अंधेरीतही ओल्ड नागरदास रोड परिसरातील दुकानात पाणी शिरले. दुकानात चार फुटांपर्यंत पाणी असून दुकानदार व्यवसायिकांचे मोठे नुकसान झालेय. पाऊस थोडा कमी झाल्यानंतर दुकानदारांकडून दुकानातील पाणी काढण्याची काम सुरू आहे. .पुण्यातील सिंहगड रस्त्यावर विठ्ठलवाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झालीय. यामुळे सिंहगड रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. वाहतूक कोंडीमुळे पुणेकर अक्षरशः वैतागले आहेत. मुसळधार पाऊस आणि वाहतूक कोंडीमुळे पुणेकरांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतोय. सिंहगड रोडवरील नव्याने उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपूलाचे लोकार्पण न झाल्यामुळे इतर रस्त्यांवर वाहतुकीचा ताण आला आहे..छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रस्त्यातील खड्ड्यात साचलेल्या पाण्यात ट्रॅक्टर उलटा झाला. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात गेल्या चार दिवसांपासून पाऊस पडतोय. त्या पावसामुळे रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. खड्ड्यामध्ये पाणी साचल्यामुळे वाहनधारकांना अंदाज येत नाही. त्यामुळं छत्रपती संभाजी नगर ते जालना रस्त्यावरील केंब्रिज चौकामध्ये एक ट्रॅक्टरच त्या खड्ड्यात उलटा झाला. त्यामुळे काही काळ वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला होता. पोलिसांनी क्रेनमार्फत त्या ट्रॅक्टरला बाजूला सारून वाहतूक सुरळीत केली..नवी मुंबईतील एपीएमसीमध्ये पाणी साचल्याने ग्राहक तसेच व्यापाऱ्यांची तारांबळ उडाली आहे, शेतमालाचे मोठे नुकसान झाल्याची माहिती मिळतआहे. .रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आज सकाळी मुंबईतील काही भागात वीज आणि मोबाईल इंटरनेट खंडित झाले आहे, विशेषतः मुलुंड, कुर्ला आणि चेंबूरमध्ये. अनेक रहिवाशांनी १-३ तासांचा ब्लॅकआउट आणि डेटा मंदावल्याची तक्रार केली आहे. .मुंबईत मध्यरात्रीपासूनच जोरदार पाऊस कोसळत आहे परिणामी सखल भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले आहे अंधेरी सबवेदेखील पाण्याखाली गेला असून आज सकाळपासूनच सबवे वाहतुकीसाठी बंद केला आहे सध्या सबवेमध्ये सहा फुटापर्यंत पाणी साचले असून शेजारील दुकानांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर पाणी शिरले आहे. .मुंबईत मुसळधार पावसामुळे लोकलसेवा ठप्प झाली असून ठाण्यात प्रवासी रुळावरुन चालत निघाले. दरम्यान बोरिवली, अंधेरी, वांद्रे, दादर ते चर्चगेट, अंधेरी - घाटकोपर पर्यंतच्या सर्व भागात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे .वारणा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टीमुळे धरणात २४९०५ क्यूसेक ने पाण्याची आवक सुरु असल्याने धरणाच्या पाणी पातळीत वाढ होतं झाल्याने धरणातून सकाळी ८ वाजता वक्र द्वाराद्वारे २३ हजार व विद्युत गृहातून १६३० क्युसेक असा एकूण २४६३० क्युसेक विसर्ग वारणा नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे. यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.