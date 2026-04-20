Latest Marathi News Live Update : निम्म्या कोल्हापूर शहरातील पाणीपुरवठा आज बंद

कोल्हापूर : वीज दरवाढीविरोधात सोमवारी (ता.२०) दुपारी साडेचार वाजता कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या कार्यालयात व्यापारी-उद्योजकांची बैठक होणार आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा दावा राज्य शासन करत असताना महावितरणने दहा किलोवॉटपेक्षा जास्त सौरऊर्जा निर्माण करणाऱ्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना ग्रीड सपोर्ट चार्ज लागू केला आहे. तसेच ‘टीओडी’ (टाइम ऑफ डे) बिलिंगचा झटका महावितरणने दिला आहे. परिणामी स्वखर्चाने सौर पॅनेल लावून तयार केलेली अतिरिक्त वीज रात्री वापरता येणार नाही. त्यामुळे सौर ग्राहकांना संध्याकाळी पुन्हा महावितरणची महागडी वीज विकत घ्यावी लागणार आहे.