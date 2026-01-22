Latest Marathi News Live Update : या तालुक्यांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र

कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकारणात सध्या महत्त्वाचा टर्न घडतो आहे. गडहिंग्लज, चंदगड आणि आजरा या तालुक्यांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येत आहेत. या तालुक्यांत एकाच चिन्हावर उमेदवारी देत संयुक्तपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय होत आहे. स्थानिक पातळीवरील समन्वयातून ताकद वाढवण्यावर भर दिला जात असून कार्यकर्त्यांमध्ये हालचाली वाढत आहेत. राज्याच्या राजकारणात या निर्णयाकडे लक्ष केंद्रीत होत असून आगामी निवडणुकांच्या समीकरणांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.